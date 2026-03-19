Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για να αποκλείσει την Μπέτις
Ραντεβού με την ιστορία έχει σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται από την Μπέτις στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 για τη φάση των «16» του Europa League. Οι Πράσινοι βρίσκονται στη Σεβίλλη με στόχο να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους, περνώντας στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.
Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ εντοπίζονται στο 55%, με το Τριφύλλι δηλαδή να παρουσιάζεται ως ισχνό φαβορί για να εξασφαλίσει την πρόκριση.
Υπενθυμίζεται ότι οι Βερδιμπλάνκος έχουν κακή παράδοση μετά από ήττες στο πρώτο ματς, καθώς σε πέντε περιπτώσεις, έχει περάσει μόλις μία φορά, όταν είχε χάσει στη Δανία από τη Βέιλε αλλά την είχε διαλύσει με 5-0 επί ισπανικού εδάφους, περνώντας στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1998/99.
✅ Europa League - To Secure QF:— Football Rankings (@FootRankings) March 19, 2026
🇩🇪 Freiburg - 35%
🇧🇪 Genk - 65%
🇫🇷 Lyon - 63%
🇪🇸 Celta Vigo - 37%
🇩🇰 Midtjylland - 80%
🏴 Nottingham Forest - 20%
🇪🇸 Real Betis - 45%
🇬🇷 Panathinaikos - 55%
🇵🇹 Porto - 84%
🇩🇪 Stuttgart - 16%
🇮🇹 AS Roma - 66%
🇮🇹 Bologna - 34%
🏴 Aston Villa… pic.twitter.com/POc3kDz9B2
