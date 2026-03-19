Μπέτις - Παναθηναϊκός: Ο Λόπεθ σταμάτησε τον Πελίστρι
Ο Παναθηναϊκός έχασε στο 5ο λεπτό την δυνατότητα να ανοίξει πρώτος το γκολ στον αγώνα με αντίπαλο την Μπέτις επί ισπανικού εδάφους.
Ήταν η φάση του 5ου λεπτού. Ο Ρενάτο Σάντσες έβγαλε την κάθετη στον Πελίστρι για να βγάλει φάση ο Παναθηναϊκός. Ο Ουρουγουανός βρέθηκε από δεξιά και τετ α τετ με τον Πάου Λόπεθ. Είχε όλη τη δεξιά γωνία ανοιχτή ωστόσο ο γκολκίπερ της Μπέτις τον σταμάτησε καθώς απέκρουσε με το δεξί πόδι.
