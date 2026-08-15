Παναθηναϊκός: Σενάριο χωρίς βάση για Χατάτε, τι ισχύει με Κολπάνι

Οι περιπτώσεις Χατάτε και Κολπάνι δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό.

Δύο ονόματα για τη μεσαία γραμμή κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες για τον Παναθηναϊκό.

Στο εξωτερικό ανέφεραν ότι ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον 28χρονο Ιάπωνα διεθνή μέσο της Σέλτικ, Ρέο Χατάτε. Τόνιζαν, μάλιστα, ότι ο παίκτης θέλει ν' αποχωρήσει από την σκωτσέζικη ομάδα.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Record: «Ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει τον μέσο της Σέλτικ, Ρέο Χατάτε. Οι Έλληνες θέλουν τον Ιάπωνα διεθνή και ο 28χρονος είναι μεταξύ των κορυφαίων στόχων τους. Γνωρίζουν ότι ο Χατάτε επιθυμεί να φύγει για μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό. Ο ποδοσφαιριστής έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Χατάτε έχει δύο ακόμα χρόνο συμβόλαιο και θα χρειαστεί μία επταψήφια προσφορά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή».

Ο Χατάτε, ωστόσο, ο οποίος είναι 11 φορές διεθνής με την Ιαπωνία και πήγε στη Σέλτικ το 2022 δεν απασχολεί τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει στραφεί σε άλλες λύσεις. Ο Χατάτε απλά να σημειώσουμε ότι με τη Σέλτικ έχει 189 αγώνες, 33 γκολ και 31 ασίστ.

Στην Ιταλία, παράλληλα, υπήρχε σενάριο για τον μέσο Αντρέα Κολπάνι. Στην ιταλική ιστοσελίδα «tuttomercatoweb», αναφερόταν ότι το τριφύλλι θέλει τον 27χρονο επιθετικό μέσο της Μόντσα, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το 2022 η Μόντσα έδωσε 11 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Αταλάντα. Ο συγκεκριμένος παίκτης επίσης δεν είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού και μάλιστα δεν έχει καν προταθεί από το γραφείο που τον εκπροσωπεί.

Ο Κολπάνι την περασμένη σεζόν μέτρησε 28 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.500 αγωνιστικά λεπτά που πάτησε χορτάρι με την Μόντσα στη Serie B και συνέβαλε ως μέλος του ροτέισον στην άνοδό της.

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