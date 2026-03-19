Ο Παναθηναϊκός έχασε τη σπουδαία ευκαιρία για το 0-1 στο 4' με τον Πελίστρι και τελικά συνετρίβη με 4-0 και αποκλείστηκε από την πιο ποιοτική Μπέτις, η οποία πέτυχε το καθοριστικό και αμφισβητούμενο 2-0 στο 45'. ΣΕΒΙΛΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μπέτις, ηττήθηκε με 4-0 και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League. Οι Ισπανοί έπιασαν εξαιρετική απόδοση, το Τριφύλλι θα μείνει με το what if της ευκαιρίας του Πελίστρι, φωνάζοντας δίκαια για το δεύτερο γκολ των Ισπανών, μέχρι να δούμε την γραμμή του offside.

Mπέτις-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι παρέταξε την Μπέτις με τον Λόπεθ κάτω από τα δοκάρια. Δεξιός μπακ ο Μπεγερίν, Νάταν και Μπάρτρα οι δύο στόπερ και ο Ροντρίγκεζ στα αριστερά. Άμραμπατ, Φορνάλς οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερός χαφ ο Άντονι, δεξιός ο Αμπντέ, Κούτσο και Ρουιμπάλ στην κορυφή της επίθεσης στο 4-4-2 του Ουρουγουανού τεχνικού που παρέταξε ενδεκάδα-έκπληξη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Λαφόν στην υπεράσπιση της εστίας. Αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και οι Ερνάντεθ, Κάτρης, Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας. Ρενάτο και Μπακασέτας το δίδυμο στον άξονα του κέντρου. Ταμπόρδα και Πελίστρι περιφερειακά του σέντερ φορ, Τεττέη.

Ο κανόνας του ποδοσφαίρου και ένα απίθανο γκολ

Όταν σε αυτό το επίπεδο δεν είσαι κυνικός, όταν φτιάχνεις στον εαυτό σου μια τεράστια ευκαιρία στο 8' και δεν την στέλνεις μέσα, ο κανόνας λέει πως η μπάλα θα σε τιμωρήσει. Στον Παναθηναϊκό τούτο συνέβη στο ξεκίνημα του ματς. Ο Πελίστρι σπατάλησε ένα σπάνιο τετ α τετ πάνω στον Λόπεθ και στο 8' μετά την σουτάρα του Κούτσο στο οριζόντιο δοκάρι, ο Ρουιμπάλ πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ.

Το χειρότερο σενάριο αντιμετώπισε το Τριφύλλι, δεχόμενο γκολ στην αρχή του ματς. Η Μπέτις ήταν ανώτερη, απείλησε με Φορνάλς και Άντονι και το σύνολο του Μπενίτεθ ισορρόπησε μετά το 25', όπου κράτησε την μπάλα και δημιούργησε κάποια ρήγματα με τον Τεττέη που σούταρε στο 33' εκτός περιοχής πάνω στον αντίπαλο κίπερ.

Όσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα, η Μπέτις δεν έβρισκε διαδρόμους αλλά στο φινάλε του πρώτου μέρους οι Ισπανοί έβαλαν γκολ που είναι από αυτά που συμβαίνουν μόνο στους Αθηναίους. Ο Αμπντέ από αριστερά κλώτσησε ψηλά την μπάλα, νομίζοντας πως είναι οφ-σάιντ. Αυτή έφτασε στον Άμραμπατ που έπιασε ένα σουτ από τα 25 μέτρα και ο Λαφόν αντέδρασε άθλια και δέχθηκε ένα φτηνό γκολ που έβαλε μπροστά την Μπέτις με 2-0.

Παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μπέτις και κατέρρευσε

Το δεύτερο γκολ αποδείχθηκε ψυχολογική... μαχαιριά και ο Παναθηναϊκός δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο δεύτερο μέρος.

Η Μπέτις με φτερά στα πόδια, έπαιξε εξαιρετικά και καθάρισε την υπόθεση στο 53' όταν μετά την κεφαλιά του Φορνάλς, ο Ρουιμπάλ γύρισε την μπάλα και ο Κούτσο πέτυχε το 3-0.

Οι ''πράσινοι'' κατέρρευσαν, δεν ξαναμπήκαν ποτέ στο ματς και στο 66' ο Άντονι μετά από ασίστ του Αμπντέ πέτυχε το 4-0.

Οι Ισπανοί κυριάρχησαν, ο Λαφόν έκανε τρεις επεμβάσεις για να μην δεχθεί και πέμπτο γκολ και κάπως έτσι, η Μπέτις πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα στα προημιτελικά του Europa League.

MAN OF THE MATCH: Σοφιάν Άμραμπατ. Τεράστιο παιχνίδι από τον Μαροκινό μέσο, ο οποίος κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή και έκανε τα πάντα σωστά. Από τα δικά του πόδια ήρθε το 2-0, σουτάροντας από απόσταση και οδηγώντας σε τρομερό λάθος τον Λαφόν. Κανείς δεν τον περίμενε βασικό, ο Πελεγκρίνι τον έβαλε και δικαιώθηκε.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ρουιμπάλ. Η έκπληξη είχε να κάνει με την χρησιμοποίησή του στην κορυφή της επίθεσης. Δικαιώθηκε και σε αυτό ο κόουτς της Μπέτις. Του έδωσε ένα γκολ και μια ασίστ, ένας παίκτης που στο ΟΑΚΑ έπαιξε δεξί μπακ και την Κυριακή κόντρα στη Θέλτα, εξτρέμ.

Στην ίδια κατηγορία και ο Κούτσο που έβαλε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού έγινε φύλλο και φτερό από την Μπέτις. Το πρόβλημα ξεκίνησε από την μεσαία γραμμή και στο δεύτερο μέρος, η αμυντική πεντάδα κατέρρευσε, μη μπορώντας να ανακόψει την ορμή των Ισπανών.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Πελίστρι στο 5' θα μπορούσε να έχει γράψει διαφορετικά την ιστορία της ρεβάνς αν τελείωνε την φάση ως εξτρέμ των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Κάκιστο πλασέ, ο Λόπεθ το έβγαλε με τα πόδια. Αν είχε σκοράρει...

Στην ίδια κατηγορία, προφανώς και ο Λαφόν, ο οποίος κατάφερε να δεχθεί ένα αστείο γκολ από τον Άμραμπατ σε ένα πολύ κομβικό σημείο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στη φάση του 2-0 της Μπέτις δεν είδαμε ποτέ γραμμές από το ημιαυτόματο και από το μοναδικό ριπλέι ο Αμπντέ φαίνεται οφ-σάιντ και μάλιστα κλωτσά την μπάλα εκνευρισμένος στη φάση αυτή, μιας και πίστεψε πως είναι εκτεθειμένος. Ο Γερμανός ρέφερι δεν έκανε το μεγάλο λάθος αλλά με τα σφυρίγματά του προστάτευσε τους Ισπανούς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Μπέτις, η οποία έπιασε εξαιρετική απόδοση και με ευρύ σκορ πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Europa League. Κομβικές στιγμές στο ματς η ευκαιρία του Πελίστρι και το δεύτερο γκολ των Ισπανών στο φινάλε του πρώτου μέρους, ένα γκολ αμφισβητούμενο μέχρι να δούμε γραμμή από το ημιαυτόματο offside.

Μπέτις: Λόπεθ, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Ροντρίγκεζ, Άμραμπατ(62΄Ρόκα), Φορνάλς(74' Αλτιμίρα), Άντονι, Αμπντέ(90' Ρικέλμε), Κούτσο(74' Άβιλα), Ρουιμπάλ(62' Φιντάλγκο)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Κάτρης(72' Σφιντέρσκι), Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Ρενάτο(54' Τσέριν), Μπακασέτας(54' Τσιριβέγια), Ταμπόρδα(87' Σιώπης), Πελίστρι(72΄Τζούρισιτς), Τεττέη.