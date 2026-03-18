Ο Παναθηναϊκός αν αποκλείσει τη Μπέτις θα αντιμετωπίσει τη Μπράγκα στα προημιτελικά του Europa League. Η ρεβάνς στην Αθήνα.

Η Μπράγκα ισοπέδωσε με 4-0 τη Φερεντσβάρος στην Πορτογαλία και περιμένει στα προημιτελικά τον Παναθηναϊκό ή τη Μπέτις. Ευχή όλων να είναι το τριφύλλι αυτό που θα κλείσει ραντεβού στους «8» με την πορτογαλική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, αν αποκλείσει τη Μπέτις, επειδή ήταν ψηλά στη βαθμολογία στη League Phase οι Ισπανοί, παίρνει ουσιαστικά τη θέση της και θα είναι γηπεδούχος στη ρεβάνς. Η Μπέτις τερμάτισε 4η στη βαθμολογία, ενώ η Μπράγκα ήταν 6η. Οι δύο ομάδες, ωστόσο, είχαν τους ίδιους βαθμούς 17 και απολογισμό 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα με 6 γκολ διαφορά τερμάτων. Απλά η ισπανική ομάδα είχε καλύτερη επίθεση, 13 γκολ έναντι 11 της Μπράγκα και κατέληξε τέταρτη.

Το πρώτο ματς για τα προημιτελικά θα γίνει στην έδρα της Μπράγκα τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Λεωφόρο ή στο ΟΑΚΑ (το Ολυμπιακό Στάδιο είναι το φαβορί) μία εβδομάδα αργότερα στις 16 Απριλίου.

Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός συναντήθηκε με τη Μπράγκα στα playoffs του Champions League τον Αύγουστο του 2023 κι αφού απέκλεισε πρώτα τη Ντνίπρο και στη συνέχεια τη Μαρσέιγ. Στον πρώτο αγώνα οι πράσινοι ηττήθηκαν 2-1 στις 23/8/23 και στη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ στις 29/8/23 έχασαν 1-0, οπότε οι Πορτογάλοι συνέχισαν στη διοργάνωση και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τότε πήγε στο Europa League.

Το περασμένο καλοκαίρι στις 12 Ιουλίου 2025, ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας έδωσε φιλικό με τη Μπράγκα και ηττήθηκε 2-1.

