Η UEFA στάθηκε στην επίδοση του τεχνικού του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος παραμένει αήττητος εντός έδρας στο Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζεται να δώσει μία ακόμα μάχη με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.

Το τριφύλλι θα υποδεχθεί τη Μπέτις στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τους «16» του Europa League. Ο Μπενίτεθ, ο οποίος έχει καλή παράδοση κόντρα στη Μπέτις θέλει ασφαλώς μία ακόμα νίκη με τον Παναθηναϊκό, που θ' αυξήσει τις πιθανότητες για την πρόκριση. Ο Ισπανός τεχνικός έχει 9 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες κόντρα στους πράσινους της Σεβίλλης.

Ο 65χρονος τεχνικός, ωστόσο, είναι και αήττητος εντός έδρας για το Europa League. Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση έχει 14 νίκες και 7 ισοπαλίες σε 21 αγώνες εντός έδρας και η UEFA έκανε ανάρτηση γι' αυτή την σπουδαία επίδοση.

