Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Για την απόλυτη υπέρβαση κόντρα στην Μπέτις και τα πλάνα του Μπενίτεθ»

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στη μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπέτις για τους «16» του Europa League και στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπέτις για τους «16» του Europa League με στόχο την υπέρβαση και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και ο Νίκος Αθανασίου στάθηκε στα πλάνα του Μπενίτεθ μιλώντας στους «Galacticos by Interwetten».

Συγκεκριμένα τόνισε ότι ο ελληνικός σύλλογος θα παραταχθεί κόντρα στην ισπανική ομάδα με συνολικά 12 απουσίες (!), κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του. Εκτός είναι οι Πάλμερ Μπράουν, Κώτσιρας και Ντέσερς ως τραυματίες, οι Ερνάντεθ, Τουμπά και Μπακασέτας τιμωρημένοι και έξι που δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα.

Περισσότερες πιθανότητες να παίξει έχει ο Σιώπης σε σχέση με τον Τσιριβέγια και η πιθανή εντεκάδα με βάση δοκιμών ενώ έχει δοκιμάσει και την 4άδα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα, είναι ο Λαφόν στο τέρμα με τριάδα στην άμυνα τους Κάτρη, Ίνγκασον και Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο με τον Ζαρουρί (ή τον Πελίστρι) στα άκρα.

Ο Ρενάτο Σάντσες με τον Τσέριν θα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Σιώπη να έχει πιθανότητες αντί του Σλοβένου χαφ ενώ ο Αντίνο με τον Ταμπόρδα θα είναι πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.