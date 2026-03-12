Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε για την πρόκληση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπέτις για το Europa League, αλλά και τη φετινή πορεία των Πρασίνων στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπέτις στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League (12/3,19:45). Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά εν όψει και της ρεβάνς στην έδρα των Βερδιμπλάνκος.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε στο MatchDay Mag για την επιστροφή του στη δράση, τον αγώνα κόντρα στο σύνολο του Πελεγκρίνι, αλλά και την πορεία του «τριφυλλιού» με τα σκαμπανευάσματα της φετινής σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φακούντο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση των τελευταίων ετών. Με δεδομένο ότι ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League είναι μπροστά σας και είναι εφικτός, πώς περιμένει η ομάδα τα δύο ματς με την Μπέτις;

«Μετά τα τελευταία παιχνίδια η ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί πετύχαμε διαδοχικές νίκες. Και αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό για ένα σύνολο. Επιπλέον, από τη στιγμή που εξασφαλίσαμε την τέταρτη θέση στο Πρωτάθλημα, όλη μας η ενέργεια είναι πλέον στραμμένη σε αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπέτις. Στην Ευρώπη γενικά έχουμε παρουσιαστεί αρκετά καλοί. Είναι μια διοργάνωση που μας αρέσει πολύ, όπως και στους φιλάθλους μας. Οπότε περιμένουμε αυτά τα δύο παιχνίδια με μεγάλη φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι θα είναι δύο πολύ όμορφα παιχνίδια και ελπίζω να προκριθούμε και να συνεχίσουμε αυτό το μομέντουμ για να πετύχουμε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη».

Σε τέτοιου είδους αγώνες είναι βέβαιο ότι δεν χρειάζεται έξτρα κίνητρο. Όμως το γεγονός ότι η ομάδα προέρχεται από μία δύσκολη σεζόν, με πολλές απογοητεύσεις, σας δίνει επιπλέον ώθηση για να πετύχετε κάτι μεγάλο στην Ευρώπη, κάτι που θα μείνει στην ιστορία;

«Η σεζόν ήταν δύσκολη για πολλούς λόγους. Και για μένα προσωπικά, λόγω του τραυματισμού, ήταν πολύ δύσκολο να χάσω τόσα παιχνίδια και να βλέπω την ομάδα απ’ έξω. Τώρα όμως πιστεύω ότι η ομάδα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κάποιοι παίκτες που είχαμε τραυματιστεί έχουμε επιστρέψει, οπότε η ενέργεια είναι διαφορετική. Έχουμε αυτή την ευκαιρία στην Ευρώπη που μας γεμίζει φιλοδοξία. Θα δώσουμε τα πάντα σε αυτά τα δύο παιχνίδια για να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποτέ δεν ξέρεις σε αυτές τις διοργανώσεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη μάχη και ελπίζω να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Η Μπέτις είναι αναμφίβολα μία πολύ καλή ομάδα. Συμμετέχει στη La Liga, τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της League Phase του Europa League, έχει εξαιρετικό προπονητή, έχει ισχυρό ρόστερ. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα;

«Σίγουρα η Μπέτις είναι μία πολύ καλή ομάδα. Στην Ευρώπη άλλωστε όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Είναι πάντοτε διαφορετικό να αντιμετωπίζεις ισπανικές ομάδες. Έχουν μεγάλη ποιότητα και έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, συνήθως θέλουν να έχουν την κατοχή της μπάλας. Πρέπει να τους αναλύσουμε πολύ καλά, όμως στο τέλος της ημέρας τέτοια μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια κρίνονται από το πάθος και από τον τρόπο που μπαίνεις στο γήπεδο. Μπορεί να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, όμως αν εμείς το θέλουμε περισσότερο, μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη νοοτροπία και το πνεύμα της ομάδας μας. Μαζί με τους φιλάθλους μας, που είναι πάντα εκεί και μας στηρίζουν, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και ελπίζω να προκριθούμε για να συνεχίσουμε στη διοργάνωση».

Έχεις παρακολουθήσει εφετινά παιχνίδια της Μπέτις; Έχεις εικόνα της ομάδας που διαθέτει;

«Ναι, φυσικά. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Γνωρίζω και κάποιους παίκτες της, όπως τον Άντονι, με τον οποίο έχουμε συνυπάρξει για κάποια χρόνια, οπότε τον ξέρω καλά. Έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και έναν πολύ ωραίο τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι μόνο αυτόν τον καιρό. Η Μπέτις είναι μια ομάδα που παραδοσιακά παίζει καλό ποδόσφαιρο. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά όπως προείπα, σε τέτοιες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σίγουρα πρέπει να παίξεις καλά, κυρίως όμως χρειάζεται πάθος και φιλοδοξία. Εμείς βρισκόμαστε σε καλό μομέντουμ και ανυπομονώ για αυτό το παιχνίδι, έχοντας μεγάλη φιλοδοξία. Δεν πρέπει να φοβηθούμε την Μπέτις, γιατί θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για αυτούς».

Με δεδομένο ότι πρόκειται για διπλή αναμέτρηση, εκτιμάς ότι θα είναι ένας αγώνας με περισσότερη υπομονή και λιγότερα ρίσκα; Τι παιχνίδι περιμένεις;

«Συνήθως όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια δεν μπορείς να κάνεις… τρέλες στο πρώτο, γιατί υπάρχει και το δεύτερο. Αν δούμε και το τελευταίο παιχνίδι που δώσαμε στην Ευρώπη εναντίον της Βικτόρια Πλζεν, η πρόκριση κρίθηκε στο δεύτερο ματς. Για μένα το κλειδί, όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια, είναι να παραμένεις «ζωντανός» για το δεύτερο. Πρέπει να προετοιμαστείς για δύο παιχνίδια, όχι για ένα. Αν τα δεις σαν ένα μόνο παιχνίδι, τότε τα ρίσκα είναι διαφορετικά. Εφόσον όμως υπάρχουν δύο αγώνες, πρέπει να τους διαχειριστείς συνολικά. Το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίζουμε στην έδρα μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και δεύτερο. Πρέπει να μπούμε δυνατά από τα πρώτα λεπτά για να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, αλλά στη συνέχεια να δούμε και πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Γιατί η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε «ζωντανοί» και μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης φτάνοντας στη Σεβίλλη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Μπέτις, που ξέρει ότι θα έχει τον δεύτερο αγώνα στην έδρα της. Θα παίξει ρόλο η στρατηγική, αλλά και η πνευματική ετοιμότητα των ομάδων».

Η προσμονή των οπαδών του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Μπέτις είναι μεγάλη γιατί και το διακύβευμα είναι μεγάλο. Σίγουρα είναι από εκείνα τα ματς, που ακόμη και το απέραντο ΟΑΚΑ θα γέμιζε ασφυκτικά αν δεν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες. Είναι μία από αυτές τις βραδιές που ανυπομονείς να παίξεις μπροστά στον κόσμο της ομάδας;

«Αναμφίβολα! Ανυπομονώ και εγώ και όλη η ομάδα. Είναι κρίμα που το ΟΑΚΑ δεν μπορεί να είναι γεμάτο. Θυμάμαι πέρυσι τα παιχνίδια με την Τσέλσι και τη Λανς, όταν το γήπεδο ήταν γεμάτο. Ήταν φανταστικά! Τώρα γίνονται εργασίες και αυτό είναι λίγο στενάχωρο. Παρ’ όλα αυτά, είναι μέρος της πραγματικότητας. Το θετικό είναι πως πέρυσι αλλά και εφέτος κάναμε καλά παιχνίδια στο ΟΑΚΑ. Και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε ξανά με τη στήριξη και την ώθηση των οπαδών μας».

Τα παιχνίδια με την Μπέτις έρχονται σε μια στιγμή που η ομάδα έχει βρει ρυθμό, με συνεχόμενες νίκες και καλό ποδόσφαιρο. Όσοι βρίσκονται απ’ έξω δεν το γνωρίζουν, αλλά όσοι ζουν την ομάδα καθημερινά από μέσα, ξέρουν καλά ότι παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, όλο αυτό το διάστημα το γκρουπ έμεινε ενωμένο. Ήταν ένα κομβικό σημείο για να κρατηθεί όρθια η ομάδα;

«Η αλήθεια είναι ότι εκείνο που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι οι νίκες. Μπορείς να δουλεύεις πολύ, να είσαι υπεύθυνος, να κάνεις τα πάντα σωστά, αλλά αν δεν κερδίζεις, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Όσοι είναι καθημερινά εδώ μαζί μας, βλέπουν πόση προσπάθεια κάνουμε, πόσο δουλεύουμε όλοι, το τεχνικό επιτελείο, οι παίκτες, όλοι γύρω από την ομάδα. Ήταν στενάχωρο λοιπόν να μην έρχονται τα αποτελέσματα, γιατί πραγματικά κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Τώρα όμως που η ομάδα έχει βρει ρυθμό και έρχονται τα αποτελέσματα, πραγματικά χαίρομαι πολύ γιατί η δουλειά που γίνεται, αρχίζει να αποδίδει. Όπως προείπα όμως, το ποδόσφαιρο είναι νίκες και μπροστά μας έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια με την Μπέτις. Το θετικό είναι πως έρχονται σε μια στιγμή που έχουμε αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Ελπίζω ότι όλη η δουλειά της σεζόν θα αποδώσει τώρα στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς και θα καταφέρουμε να την ολοκληρώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Τι πιστεύεις ότι άλλαξε και τελικά η ομάδα σταθεροποίησε την απόδοσή της, χτίζοντας παράλληλα ένα νικηφόρο σερί που τόσο χρειαζόταν;

«Όταν τα δίνεις όλα μέσα στο γήπεδο αλλά συνεχίζεις να χάνεις, και δεν βρίσκεις τον τρόπο να το αλλάξεις, ούτε και το γιατί συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο. Αρχίζουν να δημιουργούνται αμφιβολίες, χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Όλα αυτά αν τα βάλεις μαζί, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε την κατάσταση ήταν να μείνουμε ενωμένοι. Μιλήσαμε μεταξύ μας οι παίκτες και στηρίξαμε ο ένας τον άλλον. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν και είναι πολύ καλή. Κι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να γυρίσουμε την κατάσταση. Προχωρήσαμε παιχνίδι με παιχνίδι όλοι μαζί. Έτσι αρχίσαμε να χτίζουμε κάτι. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, συνεχίσαμε στο Europa League, εξασφαλίσαμε την παρουσία στα playoffs, και όλα αυτά ήρθαν επειδή μείναμε ενωμένοι και δουλέψαμε όλοι μαζί. Στο τέλος, όταν δουλεύεις σκληρά, η ισορροπία θα σου δώσει κάτι».

Πώς βίωσες προσωπικά τη δύσκολη περίοδο με τον τραυματισμό σου και την απουσία από τους αγώνες;

«Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Δούλεψα πολύ στην προετοιμασία και ξεκίνησα καλά τη σεζόν. Στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ δέχθηκα ένα δυνατό χτύπημα. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Συνέχισα όμως να παίζω γιατί ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιξα και στο εκτός έδρας ματς, όπως και στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν με τη Σαμσουνσπόρ. Το πρόβλημα έγινε εντονότερο. Ουσιαστικά τα προβλήματα που είχα μετά, συνδέονταν με αυτό. Επειδή είμαι εκρηκτικός παίκτης, όλοι οι τραυματισμοί σχετίζονταν με εκείνο το σημείο. Δούλεψα πολύ σκληρά για να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά αυτό δημιούργησε και άλλα προβλήματα. Διότι όταν επέστρεψα τραυματίστηκα ξανά στο ίδιο σημείο. Έκανα πολλές θεραπείες και δούλεψα πολύ σκληρά με το ιατρικό επιτελείο. Παράλληλα όμως υπέφερα αρκετά γιατί δεν μπορούσα να παίξω. Τώρα όμως έφτασα σε ένα σημείο, όπου με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου μας και με πολλή υπομονή, κατάφερα σταδιακά να επανέλθω και τώρα νιώθω ότι βρίσκω ξανά τη φόρμα μου».

Πώς είναι η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Είναι πολύ καλή η συνεργασία μας. Από την πρώτη μέρα που ήρθε, ο ίδιος και το επιτελείο του βοήθησαν πολύ την ομάδα. Έφεραν αυτοπεποίθηση και κυρίως ηρεμία. Ο κόουτς έχει δουλέψει πολλά χρόνια στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και η εμπειρία του φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει πάντα μεγάλη πίεση για νίκες και ένας προπονητής με τέτοιο χαρακτήρα μάς έδωσε ηρεμία για να δουλέψουμε και να επικεντρωθούμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι ένας προπονητής που προσπαθεί να βελτιώσει ατομικά τους παίκτες. Μιλάει πολύ με τους ποδοσφαιριστές, ατομικά, για το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε ως προς τη θέση μας και ως προς κάποια τεχνικά στοιχεία. Το πιο σημαντικό όμως είναι η ηρεμία που μεταδίδει στους παίκτες και στην ομάδα. Ακόμη και στη διάρκεια των αγώνων, όταν βρίσκεται στον πάγκο, είναι ήρεμος και μεταδίδει αυτή την ηρεμία και στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε και ελπίζω να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί».

Έχεις συμπληρώσει ενάμισι χρόνο στην Ελλάδα. Πώς αισθάνεσαι στον Παναθηναϊκό;

«Όταν ήρθα ήταν μια μεγάλη αλλαγή για μένα, ερχόμενος από την Αγγλία. Ο σύλλογος μου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και στήριξη και αυτό μου άρεσε πολύ. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πολύ χαρούμενος. Θυμάμαι ότι στο πρώτο παιχνίδι οι φίλαθλοι φώναζαν το όνομά μου και ήταν πολύ συγκινητικό. Η τρέχουσα σεζόν ξεκίνησε πολύ καλά για μένα και δούλεψα πολύ γι’ αυτό. Μετά όμως ήρθε ο τραυματισμός και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελα. Προσπάθησα να επιστρέψω γρήγορα, αλλά αντιμετώπισα δυσκολίες και υπέφερα αρκετά. Ήταν στενάχωρο να μην είμαι μέσα στο γήπεδο και να μην μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Τώρα όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο γήπεδο. Αυτό ήταν που ήθελα και ελπίζω στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν να πετύχουμε κάτι σημαντικό και να δώσουμε όμορφες στιγμές στους φιλάθλους αλλά και στους εαυτούς μας γιατί στη διάρκεια της σεζόν δουλέψαμε πολύ μολονότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλαμε».

Ποιος είναι ο στόχος για το φινάλε της σεζόν;

«Θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Παράλληλα, έχουμε μπροστά μας και όλα τα ντέρμπι, τα οποία είναι πάντοτε ωραία να αγωνίζεσαι. Πρέπει να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να φέρουμε νίκες για να χαρίσουμε μερικές καλές στιγμές στους φιλάθλους μας. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουμε μέχρι το τέλος: συγκέντρωση στα ντέρμπι και ταυτόχρονα στόχος να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στην Ευρώπη».