Το βίντεο της Μπέτις από την Ακρόπολη πριν τη μάχη με τον Παναθηναϊκό.

Ένα πολύ ωραίο βίντεο με τη μασκότ της Μπέτις δημοσίευσε η ισπανική ομάδα για την παρουσία της στην Αθήνα, εν όψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Ο «Palmerin», όπως ονομάζεται η μασκότ, ουσιαστικά είναι ένας φοίνικας και δημιουργήθηκε για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Εμπνευσμένο από τον δρόμο της Σεβίλλης Avenida de la Palmera, κοντά στο γήπεδο της Μπέτις, που είναι γεμάτος με φοίνικες.

Με πλάνα από τον Παρθενώνα, την Πλάκα, το Μοναστηράκι, εικόνες από την ηλιόλουστη Αθήνα, η Μπέτις έφτιαξε ένα εξαιρετικό βίντεο με άρωμα Ελλάδας και τον Palmerin.

Στην ανάρτηση η Μπέτις, παράλληλα, γράφει. «Όλη μέρα στον δρόμο, στην μικρή πλατεία, παίρνοντας λίγο καθαρό αέρα».