Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός για να φτάσει μέχρι το φινάλε στο Europa League.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το αποψινό (1/3, 20:00) ντέρμπι με τον Άρη για τη Stoiximan Superleague, και μια πρώτη ευκαιρία να πιάσει στην 4η θέση της βαθμολογίας τον Λεβαδειακό, μετά την ήττα των Βοιωτών από την Κηφισιά (1-0).

Ωστόσο, στη σκέψη πάντοτε υπάρχει και η Ευρώπη, ειδικά μετά τη σπουδαία πρόκριση στα πέναλτι επί της Βικτόρια Πλζεν και το συναπάντημα με την Ρεάλ Μπέτις στη φάση των «16» του Europa League.

Προφανώς το έργο της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ δεν θα είναι εύκολο, κάτι που φαίνεται και από τα πιθανά αποτελέσματα που έδωσε ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, οι «πράσινοι» έχουν 22% πιθανότητες να προκριθούν απέναντι στους Ανδαλουσιανούς. Αν αυτό συμβεί, στα προημιτελικά θα βρουν μια εκ των Φερεντσβάρος ή Μπράγκα, και εκεί το σενάριο να συνεχίσουν αυτοί (σσ οι «πράσινοι») στα ημιτελικά έχει 9%.

Από εκεί και πέρα, η παρουσία στον τελικό της Κωνσταντινούπολης «δίνεται» στο 2%, ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 1 πιθανότητα στις 100 να σηκώσει την κούπα.