Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική της Super League.

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League (20/9,19:30).

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Μαύρης Θύελλας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα έχει στη διάθεσή του για το ματς κόντρα στους Πράσινους.

Εκτός είναι οι Βαρελάς, Παναγιώτου, Αγγελής και Μουζάκης.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμπονγκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα, Μπολίβαρ.