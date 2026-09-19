Παναθηναϊκός - Πύργος 4-0: Με το δεξί ξεκίνησαν οι Πράσινες
Τον Πύργο υποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός, με την νεοφώτιστη να μην μπορεί να αντιδράσει στην πίεση της ομάδας του Γιάννη Χαραλαμπίδη και να ξεκινάει με το δεξί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Οι Πράσινες δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και με το καλημέρα η Ντομοντ άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Στο 15ο λεπτό η Πούλιου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και στο 48' η Νάνου σκόραρε από κοντά για το 3-0. Στο 78' από τα 11 βήματα ευστόχησε η Κανέλου και «κλείδωσε» το 4-0 κόντρα στη νεοφώτιστη.
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