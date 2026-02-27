Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League. Δείτε στο Gazzetta το προφίλ της ομάδας

Με την Ρεάλ Μπέτις θα παλέψει ο Παναθηναϊκός στη φάση των «16» του Europa League, με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού, όπως προέκυψε από την κλήρωση της Παρασκευής (27/2).

Το «τριφύλλι» μετά την πρόκριση στα πέναλτι επί της Βικτόρια Πλζεν, καλείται να ξεπεράσει και το εμπόδιο της ισπανικής ομάδας, αν θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία. Μια ομάδα, γνωστή στο ελληνικό κοινό, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα (22/1) ο ΠΑΟΚ την κέρδισε με 2-0 την Τούμπα για τη League Phase του θεσμού.

Το προφίλ της Μπέτις

Η ομάδα του Μάνουελ Πελεγκρίνι τερμάτισε στην 4η θέση του ενιαίου πίνακα στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA με 17 πόντους, έχοντας 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και την ήττα στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για ένα σύνολο το οποίο αρέσκεται στο επιθετικό ποδόσφαιρο, άλλωστε ο Πελεγκρίνι είναι λάτρης αυτού του στυλ, και, τη δεδομένη χρονική περίοδο είναι σε καλή κατάσταση, ούσα στην 5η θέση της La Liga και στο -6 από την τετράδα και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το ρόστερ της είναι γεμάτο ποιότητα, με ποδοσφαιριστές όπως ο Άντονι, ο Τζιοβάνι Λο Σέλσο, ο Πάμπλο Φορνάλς, ο Μαρκ Ρόκα, ο Κούτσο Φερνάντες αλλά και ο γνώριμός μας από το πέρασμά του για λογαριασμό του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, που πέτυχε και το γκολ στο πρόσφατο 1-1 με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Εξίσου σημαντικό είναι πως το παιχνίδι στην Ισπανία δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα των Ανδαλουσιανών, το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» που είναι υπό ανακαίνιση, αλλά στο «Λα Καρτούχα», κάτι που ίσως αφαιρέσει ένα μικρό μέρος από τη δυναμική της Μπέτις που πάντως είναι ένα σύνολο καλο-δουλεμένο και σίγουρα όχι εύκολο για τους «πράσινους» του Ράφα Μπενίτεθ.

Ένα κλαμπ που έχει από τις καλύτερες επιθέσεις στην Ισπανία, με 40 γκολ υπέρ, που γνωρίζει πως να βγάλει την μπάλα (αλλά και πως να την ελέγχει) από την άμυνα όταν ο αντίπαλος πιέζει, σίγουρα θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό.

Το... πρόσφατο παρελθόν Μπενίτεθ - Πελεγκρίνι

Το συναπάντημα Ράφα Μπενίτεθ και Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει τον ενδιαφέρον του, καθώς πρόκειται για δυο πολύ έμπειρους και καταξιωμένους τεχνικούς.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν σχετικά πρόσφατη «κόντρα», όταν ο τωρινός κόουτς του Παναθηναϊκού ήταν στον πάγκο της Θέλτα. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιανουαρίου του 2024, η ομάδα της Γαλικίας επικράτησε με ανατροπή 2-1 των Ανδαλουσιανών για την 19η αγωνιστική της La Liga.