Παναθηναϊκός-Μπέτις: Υπερυπολογιστής προβλέπει τα πιθανά αποτελέσματα
Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόκριση στα πέναλτι επί της Βικτόρια Πλζεν, θα βρει μπροστά του την Μπέτις για την φάση των «16» του Europa League, με τον βαθμό δυσκολίας, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, να ανεβαίνει κατακόρυφα λόγω της δυναμικής του αντιπάλου.
Όσο μεγάλος όμως και αν είναι αυτός, οι «πράσινοι» είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν, προκειμένου το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στην διοργάνωση να συνεχιστεί και στα προημιτελικά.
Πόσες είναι αυτές; Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data ανάλυσε τα δεδομένα που υπάρχουν και έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν τα τρία αποτελέσματα στους δύο αγώνες των δύο ομάδων, σε Ελλάδα και Ισπανία.
Στο πρώτο ματς, που θα γίνει στις 12 Μαρτίου, πιθανότατα στο ΟΑΚΑ, η Μπέτις έχει 50% πθανότητες να κερδίσει, με τον Παναθηναϊκό να έχει 26% και την ισοπαλία 24%.
Οσον αφορά την ρεβάνς στην Ανδαλουσία, τα ποσοστά αυτά αλλάζουν υπέρ της Ισπανικής ομάδας που φτάνει το 71% για νίκη, με το αντίστοιχο του «τριφυλλιού» να πέφτει στο 12%, ενώ αυτό του Χ στο 18%.
