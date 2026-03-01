Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι αποφασισμένος να κάνει ροτέισον 5-6 παικτών στον αγώνα με τον Άρη για να διατηρήσει υψηλά τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (20:00-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) τον Άρη στην Λεωφόρο στο μεγάλο παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ισόβαθμό με τον τέταρτο Λεβαδειακό έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, εκείνο που θα δώσει κόντρα στον ΟΦΗ την Τετάρτη (04/03-18:00).

Οι «πράσινοι» κληρονόμησαν ακόμη δύο απουσίες έπειτα από τη μεγάλη πρόκριση που πήραν στη διαδικασία των πέναλτι με την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, αφού οι Σιώπης και Ίνγκασον έμειναν εκτός με το πρώτο να γίνεται γνωστό πως έχει υποστεί διάταση και τον δεύτερο να κάνει αποφόρτιση στην προπόνηση του Σαββάτου.

Αυτές οι απουσίες ήρθαν να προστεθούν στις ήδη γνωστές των Κώτσιρα, Τσιριβέγια, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν. Στα θετικά νέα, η συμμετοχή του Σισοκό σε αποστολή του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά από τον ερχομό του στην ομάδα τον Γενάρη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού με τον Άρη

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Οι αλλαγές που σκέφτεται ο Μπενίτεθ

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει με την τριάδα στην άμυνα, παρ' ότι, λόγω των απουσιών, τα «κουκιά» του βγαίνουν οριακά. Φυσικά θα προβεί σε κάποιες αλλαγές προσώπων για να υπάρξει ένα φρεσκάρισμα μετά το εξουθενωτικό ματς κόντρα στους Τσέχους.

Κάτω από την εστία θα συνεχίσει ο Λαφόν, παρά το λάθος που έκανε στο ματς με την Πλζεν. Στην τριάδα της άμυνας κεντρικά θα βρίσκεται ο Γεντβάι, δεξιά ο Κάτρης και αριστερά ο Τουμπά. Ως φουλ μπακ θα συνεχίσουν να αγωνίζονται οι Καλάμπρια (στα δεξιά) και Κυριακόπουλος (στα αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή είναι πιθανό να υπάρξει διπλή αλλαγή με τους Ρενάτο και Μπακασέτα να δίνουν τις θέσεις τους σε Κοντούρη και Τσέριν, αν και ο αρχηγός των «πρασίνων» διεκδικεί θέση βασικού και σ' αυτό το ματς.

Μπροστά τους θα βρίσκονται πιθανότατα οι Παντελίδης και Αντίνο, που δεν αγωνίστηκαν την Πέμπτη (26/02), με τον Ταμπόρδα να έχει πιθανότητες να διατηρήσει τη θέση του στην ενδεκάδα.

Στην κορυφή της επίθεσης το λογικό είναι να δούμε τον Σφιντέρσκι, αφού ο Τεττέη είχε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι από πλευράς ενέργειας με τους Τσέχους, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να τον δούμε ξανά στην ενδεκάδα.