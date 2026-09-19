Superleague, η βαθμολογία: Παραμένει εκτός 4άδας ο Αρης, διπλό – ανάσα για Κηφισιά

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Superleague, η βαθμολογία: Παραμένει εκτός 4άδας ο Αρης, διπλό – ανάσα για Κηφισιά

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Το 2ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή με τον Άρη να παραμένει εκτός 4άδας. Μεγάλο διπλό για την Κηφισιά, στα χαμηλά ο Ατρόμητος.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Αρης – Ηρακλής 0-0
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)
Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12
2. ΠΑΟΚ 9
3.Παναιτωλικός 9
4.ΟΦΗ 9
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5. ΑΕΚ 8
6.Ολυμπιακός 7
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10. Καλαμάτα 4
11. Ατρόμητος 2
12. Bόλος Elabet 2
13. Αστέρας AKTOR 1
14. Λεβαδειακός 1
*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)
ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

     

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