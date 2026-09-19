Superleague, η βαθμολογία: Παραμένει εκτός 4άδας ο Αρης, διπλό – ανάσα για Κηφισιά

Το 2ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης δεν ανέδειξε νικητή με τον Άρη να παραμένει εκτός 4άδας. Μεγάλο διπλό για την Κηφισιά, στα χαμηλά ο Ατρόμητος.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Αρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (5μμ)

Βόλος – ΑΕΚ (6μμ)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 12

2. ΠΑΟΚ 9

3.Παναιτωλικός 9

4.ΟΦΗ 9

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5. ΑΕΚ 8

6.Ολυμπιακός 7

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10. Καλαμάτα 4

11. Ατρόμητος 2

12. Bόλος Elabet 2

13. Αστέρας AKTOR 1

14. Λεβαδειακός 1

*Αρης, Ηρακλής, Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν αγώνα περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (6η)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (7.30μμ)

ΑΕΚ – ΟΦΗ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

