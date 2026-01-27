ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Τα συλλυπητήρια της Θύρας 7
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε (και) στο οπαδικό κίνημα η είδηση του θανάτου των οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία, ενόψει του αγώνα με τη Λιόν για του Europa League.
Η Θύρα 7 -οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού- εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τους οικείους των 7 οπαδών, που έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Θύρας 7: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».
