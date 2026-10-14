ΠΑΟΚ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μπέρδος
Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Μπέρδο έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, διατηρώντας στο δυναμικό του έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που έχει μεγαλώσει μέσα στις ακαδημίες του συλλόγου.
Γεννημένος στις 27 Μαΐου 2008, ο 18χρονος εντάχθηκε στο PAOK Academy το 2014, όταν ήταν μόλις έξι ετών. Το 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ την περσινή σεζόν έκανε τα πρώτα του βήματα στην ανδρική ομάδα.
Ο Μπέρδος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στον Λεβαδειακό, για το Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά τρεις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, μετρά 14 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2.
Με τη νέα συμφωνία, ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει την παραμονή του νεαρού ποδοσφαιριστή για τα επόμενα τρία χρόνια, συνεχίζοντας να επενδύει σε παιδιά που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής του.
«Δημήτρη, συνεχίζουμε μαζί!», ήταν το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.
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