Ο Ρουμάνος ειδικός αμυντικής οδήγησης, Τίτι Άουρ μίλησε στα ρουμανικά ΜΜΕ και στάθηκε στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ρουμανικές αρχές, το μικρό βαν ενεπλάκη σε σφοδρή σύγκρουση με νταλίκα και βυτιοφόρο, ενώ στο τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη και ένα επιβατικό όχημα. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το όχημα που μετέφερε τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να εκτραπεί εκτός πορείας και να υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.

Παράγοντες που εξετάζονται ως αιτία

Το βάρος της έρευνας πέφτει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του μικρού βαν φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη λωρίδα του.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, σε δηλώσεις του σε ρουμανικά μέσα, επισήμανε ότι παρόμοια περιστατικά συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού. Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως αιφνίδια αδιαθεσία, έντονη διάσπαση προσοχής, κόπωση μπορούν να αποβούν καθοριστικοί.

«Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε, σημειώνοντας ότι τα περιθώρια αντίδρασης σε τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Περιορισμένος χρόνος αντίδρασης

Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ειδικοί εκτιμούν ότι οι οδηγοί τους δεν είχαν ουσιαστικά δυνατότητα αποφυγής της σύγκρουσης. Με δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού κυμαίνεται γύρω στο 1.5 δευτερόλεπτο, οι πιθανότητες έγκαιρης αντίδρασης θεωρούνται ελάχιστες, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν προκύπτει ευθύνη από την πλευρά τους.

Αναφορά γίνεται και στο βυτιοφόρο όχημα, το οποίο μετέφερε αλκοόλ. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν σημειώθηκε διαρροή του φορτίου, γεγονός που απέτρεψε την πρόκληση πρόσθετων κινδύνων.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν παραμέτρους όπως η κατάσταση του οδοστρώματος, η ταχύτητα των εμπλεκόμενων οχημάτων και η φυσική κατάσταση του οδηγού. Παράλληλα, αναμένονται τα επίσημα πορίσματα των τεχνικών πραγματογνωμόνων.

«Γύρω στις 1:05 μ.μ., κληθήκαμε να παρέμβουμε σε τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης και διοίκησης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο συνεργεία SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα βυτιοφόρο, ένα μίνι λεωφορείο επιβατών (8+1) και ένα αυτοκίνητο. Από τα πρώτα στοιχεία, μέχρι στιγμής, 7 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκρά επί τόπου.

Ταυτόχρονα, δύο άλλα άτομα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα καθορίζεται. Η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρει ανακοίνωση της Επιθεώρησης Εκτάκτων Αναγκών.