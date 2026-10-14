ΠΑΟΚ: Μια ξεχωριστή επίσκεψη στο Ιπποκράτειο (pic)
Μια όμορφη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου ο Λέο Μάτος, αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επισκέφθηκε τον μικρό Στέφανο, προσφέροντάς του ένα ξεχωριστό δώρο.
Ο μικρός φίλος του «Δικεφάλου» παρέλαβε μια ασπρόμαυρη φανέλα με το όνομα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τον αριθμό 14, σε μια επίσκεψη γεμάτη χαμόγελα και αγάπη.
Η φωτογραφία από τη συνάντηση αποτυπώνει τη χαρά του Στέφανου, με την ευχή όλων να επιστρέψει σύντομα στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.
«Ραντεβού σύντομα στην Τούμπα, Στέφανε!», είναι το μήνυμα που συνοδεύει αυτή την όμορφη πρωτοβουλία.
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