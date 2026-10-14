Ο Δημήτρης Πέλκας συμπλήρωσε 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Μια διαδρομή που άρχισε το 2007 και συνεχίζεται με διαφορετικές ευθύνες. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει...

Ο Δημήτρης Πέλκας μεγάλωσε μέσα στον ΠΑΟΚ. Έμαθε να ζει με τις απαιτήσεις του, γνώρισε την αποθέωση, αλλά και την αμφισβήτηση, πανηγύρισε τίτλους και πέρασε από εκείνες τις δύσκολες βραδιές της Τούμπας, όταν ακόμη και τα δικά της παιδιά βρίσκονται στο στόχαστρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2007 ήταν ένα πιτσιρίκι από τα Γιαννιτσά που περνούσε την πόρτα του ΠΑΟΚ. Δεκατρία χρόνια αργότερα, όταν έφευγε για τη Φενέρμπαχτσε, έγραψε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του: «Είμαι από τα 13 μου στην ομάδα και είμαι 26. Τη μισή μου ζωή ρε φίλε, τη μισή μου ζωή…».

Σήμερα, στα 32 του, έχει φτάσει σε μια διαφορετική φάση της καριέρας του. Το ορόσημο των 250 συμμετοχών, που συμπλήρωσε απέναντι στην Καλαμάτα, προσφέρει την ευκαιρία ή την αφορμή, αν θέλετε, για μια αναδρομή, κυρίως για μια ματιά στο ρόλο που καλείται πλέον να υπηρετήσει.

Από την Μπνέι Γιεχούντα στην Καλαμάτα

Η πρώτη επίσημη εμφάνισή του με την ανδρική ομάδα καταγράφηκε στις 2 Αυγούστου 2012. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε την Μπνέι Γιεχούντα στο Ισραήλ, για τα προκριματικά του Europa League, και ο νεαρός τότε Πέλκας πέρασε ως αλλαγή, αγωνιζόμενος για 19 λεπτά στη νίκη με 2-0.

Από εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ μέχρι την αναμέτρηση της 12ης Οκτωβρίου 2026 με την Καλαμάτα μεσολάβησαν πολλά. Δανεισμοί, επιστροφές, μια καθιέρωση που μόνο εύκολη δεν ήταν, η κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος του 2019 και τριών Κυπέλλων Ελλάδας. Η πορεία του δεν υπήρξε ευθύγραμμη, ούτε μπορούσε κανείς να προβλέψει τότε ότι εκείνο το παιδί θα έφτανε κάποτε να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Οι αριθμοί του συγκεκριμένου ορόσημου καταγράφουν 158 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 43 στο Κύπελλο και 49 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με συνολικό απολογισμό 54 γκολ. Από αυτά, τα 30 σημειώθηκαν στη Super League, τα 15 στο Κύπελλο και τα εννέα στην Ευρώπη.

Η πιο γεμάτη σεζόν του ήταν η 2015-16, με 49 εμφανίσεις, ενώ το 2017-18 είχε 12 γκολ και 11 ασίστ σε 36 αγώνες.

Μια σχέση ζωής που δεν διακόπηκε ποτέ

Το καλοκαίρι του 2020 ο Πέλκας αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ για τη Φενέρμπαχτσε, σε μια μεταγραφή ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησαν διαφορετικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες στην Τουρκία και την Αγγλία, με τη φανέλα της Χαλ και της Μπασακσεχίρ, αλλά ο ομφάλιος λώρος με τη Θεσσαλονίκη δεν κόπηκε ποτέ.

Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Τούμπα. Όχι για να κλείσει απλώς έναν κύκλο, αλλά για να ανοίξει έναν καινούργιο. Με περισσότερες εμπειρίες, διαφορετικές παραστάσεις και την επίγνωση ότι ο χρόνος είχε αλλάξει τόσο τον ίδιο όσο και τον ΠΑΟΚ που άφησε πίσω του.

«Τι είναι ο ΠΑΟΚ για μένα; Ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Είναι τα πάντα. Όταν αγωνίζομαι γι’ αυτόν τον σύλλογο δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου, μόνο ο ΠΑΟΚ», είχε πει ο ίδιος, περιγράφοντας μια σχέση που δύσκολα περιορίζεται στα στενά όρια ενός επαγγελματικού συμβολαίου.

Οι ΠΑΟΚτσήδες έχουν ένα περίεργο… κουσούρι. Από τα παιδιά που θεωρούν πραγματικά δικά τους έχουν πάντοτε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ο Πέλκας το έζησε έντονα. Πιέστηκε, αμφισβητήθηκε, κάποιες φορές αδικήθηκε. Κέρδισε κούπες, έφυγε, επέστρεψε, αγάπησε και αγαπήθηκε. Κι αν κάτι δεν άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η αδυναμία του να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σαν μια οποιαδήποτε ομάδα.

Από τη γενιά των τίτλων στη γενιά των ευθυνών

Ο Πέλκας υπήρξε μέλος μιας ομάδας που έβαλε τέλος στην αναμονή 34 χρόνων για το πρωτάθλημα. Έζησε από μέσα τη δημιουργία του ΠΑΟΚ που έφτασε στο αήττητο νταμπλ, συνυπήρξε με προσωπικότητες όπως ο Βιεϊρίνια και έμαθε τι σημαίνει να αγωνίζεσαι σε έναν σύλλογο όπου η επιτυχία μπορεί να σε απογειώσει και η αποτυχία να σε προσγειώσει απότομα.

Στην εκδήλωση των βετεράνων, τον περασμένο Απρίλιο, κοιτάζοντας ανθρώπους που έγραψαν την ιστορία του συλλόγου, είπε κάτι που σήμερα αποκτά διαφορετική διάσταση: «Αύριο μεθαύριο θα έρθω εγώ στη θέση τους και η επόμενη γενιά στη δική μου θέση».

Αυτό ακριβώς συμβαίνει ήδη. Στα 32 του, ο Πέλκας δεν είναι πλέον το παιδί που ακολουθεί. Είναι αυτός που πρέπει να βγει μπροστά. Και οι υπόλοιποι να τον ακολουθούν δίχως να χάνουν τον δρόμο.

Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΠΑΟΚ αναζητά σταθερότητα, αποτελέσματα και προσωπικότητες που θα αναλάβουν την ευθύνη όταν τα πράγματα στραβώνουν. Η βαριά ήττα από την Καλαμάτα, στο παιχνίδι που συνέπεσε με την προσωπική του επέτειο, ήταν μια ακόμη υπενθύμιση ότι στον ΠΑΟΚ οι αριθμοί και οι επέτειοι περνούν γρήγορα σε δεύτερη μοίρα όταν η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις.

Το περιβραχιόνιο και όσα κουβαλάει

Η μεγαλύτερη διαφορά του σημερινού Πέλκα βρίσκεται ακριβώς εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής της τελευταίας πάσας ή του γκολ. Ούτε να αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι διαθέτει την ποιότητα που τον καθιέρωσε στην Τούμπα και του άνοιξε την πόρτα του εξωτερικού.

Στα 32 του γνωρίζει πλέον ότι το περιβραχιόνιο (το πρωτοφόρεσε στις 19 Φεβρουαρίου 2017, ΠΑΟΚ-Βέροια 4-1) δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα στο μπράτσο. Στον ΠΑΟΚ, ειδικά στις δύσκολες βραδιές, απαιτεί πολύ περισσότερα. Να μιλήσεις όταν χρειάζεται, να προστατεύσεις τους νεότερους, να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί και να μη χαθείς πίσω από τις δικαιολογίες.

Ο Πέλκας γνωρίζει καλύτερα από πολλούς τι σημαίνει να είσαι παιδί του ΠΑΟΚ. Το έμαθε ως έφηβος στις ακαδημίες, το ένιωσε ως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας και το κουβάλησε μαζί του ακόμη κι όταν βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Από εκείνο το πιτσιρίκι του Σεπτεμβρίου του 2007 μέχρι τον σημερινό αρχηγό, άλλαξαν πολλά. Εκείνο που κάποτε έμοιαζε με όνειρο έγινε επάγγελμα, επιτυχία, απογοήτευση, αποχωρισμός και επιστροφή. Και τώρα, με 250 συμμετοχές ως αφορμή για να γυρίσει το βλέμμα πίσω, ο Δημήτρης Πέλκας έχει μπροστά του μια διαφορετική πρόκληση: να ανταποκριθεί στον ρόλο που κάποτε έβλεπε να υπηρετούν οι μεγαλύτεροί του.