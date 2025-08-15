Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει για τις νύχτες θριάμβου του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ σε Πολωνία και Αυστρία που είχαν φαρδιά – πλατιά την υπογραφή των τερματοφυλάκων τους!

Μεγάλη μέρα η σημερινή. Δεκαπεντάυγουστος. Η... μισή (βάλε και κάτι παραπάνω) Ελλάδα γιορτάζει και ολόκληρη το γλεντάει στα πανηγύρια, κυρίως της επαρχίας. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Όμως την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο το... Πάσχα του καλοκαιριού. Ήταν όλα μαζί! Και Πάσχα και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Αμφότεροι σε εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Σαχτάρ και Βόλφσμπεργκερ πήγαν να παίξουν... τελικούς ευρωπαϊκής επιβίωσης. Σύμφωνοι, ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού είχαν ένα ακόμη «κανονάκι» μέσω του Conference League, αλλά καταλαβαίνει κανείς εύκολο πόσο αγχωτικό είναι να το πας εντελώς στα «κόκκινα».

Με βάση τα όσα είχαμε δει και στα πρώτα ματς σε Ολυμπιακό Στάδιο και Τούμπα η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα ήταν. Και δεν ήταν... Όμως ήταν επιτυχημένη. Ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ των πέναλτι πήρε αυτό που ήθελε και είχε ανάγκη και το ίδιο συνέβη με τον ΠΑΟΚ που δεν το έφτασε στη... ρουλέτα, αφού λίγο πριν, στο 115' με διαστημικό γκολ ο Καμαρά φρόντισε να «αποκαταστήσει την τάξη».

Για κανέναν, όπως γίνεται κατανοητό άλλωστε, η υπόθεση πρόκριση δεν ήταν μια καλοκαιρινή βόλτα. Κοινή συνισταμένη στις νύχτες θριάμβου και των δύο ομάδων μας; Η φανέλα με το Νο1! Για την ακρίβεια το «1» του Παβλένκα και το «69» του Ντραγκόφσκι! Οι δύο τους ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στο Κλαγκενφουρτ της Αυστρίας και την Κρακοβίας της Πολωνίας. Ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα δεν ήταν μόνο επί αυστριακού εδάφους ο στυλοβάτης της πρόκρισης.

Μπορεί όλα πια να είναι... περασμένα-ξεχασμένα, αφού ο Δικέφαλος του Βορρά πέτυχε τον μεγάλο του στόχο παρουσίας σε League Phase, αλλά δεν είναι δα και κανένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη νύχτα που ο Τσέχος κίπερ στην Τούμπα κρατούσε μόνος το μηδέν στις μεγάλες ευκαιρίες των Αυστριακών. Το ίδιο δηλαδή που έκανε και στο ματς της Πέμπτης.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τετ α τετ στο πρώτο μέρος και την απίθανη επέμβαση στην επανάληψη. Δυο φάσεις που κράτησαν τον ΠΑΟΚ (που και πάλι δεν ήταν καλός) ζωντανό, μέχρι να έρθει και ο Καμαρά για να... τραβήξει το κάρο από τη λάσπη. Oι προπονητές για λόγους ισορροπίας αποφεύγουν να κάνουν ονομαστικές αναφορές στους παίκτες τους είτε στα καλά, είτε στα άσχημα. «Η πρόκριση έχει αρκετά το όνομα του Παβλένκα» είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση πάνω στα λόγια του Ρουμάνου προπονητή.

Στον ΠΑΟΚ δεν είχαν πρόβλημα να πουλήσουν έναν πολύ καλό και ταλαντούχο τερματοφύλακα όπως ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, γιατί είχαν φροντίσει να... καλύψουν τα νώτα τους με ένα επίσης εξαιρετικό πορτιέρο. Τέτοιος είναι ο Γίρι Παβλένκα και φροντίζει να το αποδεικνύει από νωρίς που πήρε την φανέλα του βασικού.

Όμως μορφή τερματοφύλακα πήρε και η πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ο Μαντσίνι ήταν αυτός που πέτυχε το... match ball πέναλτι και... ξεκίνησαν οι χοροί, όμως ο Μπαρτλομιεϊ Ντραγκόφσκι ήταν αυτός που έκανε την πιο σπουδαία δουλειά. Στη «ρώσικη ρουλέτα» έπιασε δύο πέναλτι και έδειξε τον δρόμο προς τα playoffs, προς τη League Phase, προς τα γεμάτα ταμεία, προς τα ευρωπαϊκά ματς όλο το χειμώνα.

Όλο αυτό το πακέτο «παιζόταν» στην Κρακοβία και ο Πολωνός κίπερ φρόντισε να το ανοίξει με προσοχή. Στα 120΄ δεν έκανε κάποια μεγάλη επέμβαση, στο πρώτο ματς της Αθήνας είχε τις στιγμές του, ενώ κόντρα στους Ρέιντζερς στη Γλασκώβη έγινε κουβεντούλα αν θα μπορούσε στα γκολ των Σκωτσέζων να έχει μια καλύτερη αντίδραση.

Αν προσθέσετε και το γεγονός ότι προερχόταν από μια περσινή σεζόν με πολλά «up και down», γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η νύχτα στην πατρίδα του (στην Πολωνία έγινε η ρεβάνς με τη Σαχτάρ) ήταν αυτή που τον ξαναβγάζει για τα καλά στον «αφρό». Αλλωστε αποδείχθηκε καλός... οικοδεσπότης για τους συμπαίκτες του, αφού εκτός των άλλων σε μερικές μέρες (19 Αυγούστου) έχει και γενέθλια, οπότε φρόντισε να «κεράσει» μια πολύτιμη πρόκριση.

Εν κατακλείδι. Οι δύο από τις τρεις σπουδαίες προκρίσεις που πανηγύρισε το ελληνικό ποδόσφαιρο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχαν... φαρδιά – πλατιά την υπογραφή των τερματοφυλάκων. Παβλένκα και Ντραγκόφσκι. Τα εύσημα πέρα από τον Τσέχο και τον Πολωνό προφανώς πάνε και στο stuff των συλλόγων. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τυχαίο δεν είναι τίποτα. Από πίσω υπάρχει επιτελείο, προπονητές τερματοφυλάκων και αναλυτές που συνεχώς στηρίζουν τους κίπερ.

Ειδικά στις περιπτώσεις της διαδικασίας των πέναλτι συνηθίζουμε να λέμε πως «είναι θέμα τύχης». Οχι. Είναι ΚΑΙ θέμα τύχης. Όμως είναι θέμα προπόνησης, ανάλυσης, διαβάσματος του αντιπάλου. Δείτε ξανά την διαδικασία των πέναλτι στο Σαχτάρ – Παναθηναϊκός και θα καταλάβετε.