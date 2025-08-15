Ο Γίρι Παβλένκα είπε «όχι» σε κάθε προσπάθεια της Βόλφσμπεργκερ, υπογράφοντας με τις αποκρούσεις του μια πρόκριση που φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το «χταπόδι» της Τούμπας.

Δεν μιλά πολύ. Δεν χρειάζεται. Ο Γίρι Παβλένκα αφήνει τις αποκρούσεις του να κάνουν όλη τη δουλειά — και, συνήθως, αυτές είναι τόσο σπάνιες όσο και τα λάθη του.

Στα δύο ματς με τη Βόλφσμπεργκερ, ύψωσε… τείχος. Άντεξε κάθε κύμα επίθεσης, στέλνοντας στην απόγνωση επιθετικούς και προπονητές. Στην Τούμπα, τρεις κλασικές ευκαιρίες έμοιαζαν βέβαιο γκολ· όμως είτε ήταν ο Μπαλό σε τετ-α-τετ, είτε ο Ζούκιτς με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ εκτός φάσης, ο Τσέχος «κίπερ» είχε πάντα μια απάντηση. Ένα χέρι που πεταγόταν ξαφνικά. Μια εκτίναξη που έμοιαζε αδύνατη.

«Η πρόκριση έχει σίγουρα το όνομά του» είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αναγνωρίζοντας δημόσια πως ο Παβλένκα, πέρα από σπουδαίος τερματοφύλακας, δίνει στην ομάδα του την ηρεμία που χρειάζεται στις πιο κρίσιμες στιγμές.

Και οι συμπαίκτες του συμφωνούν. Ο Ζίβκοβιτς τον χαρακτήρισε «εκπληκτικό τερματοφύλακα και σπουδαίο παιδί», θυμίζοντας πως η πρόκριση ήταν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, αλλά με έναν βασικό πρωταγωνιστή κάτω από τα δοκάρια.

Το παρατσούκλι του; «Χταπόδι» — όχι «γάτα». Το είχε πει και παλιότερα στη Βέρντερ: «Θα ήταν υπέροχο να είχα οκτώ χέρια». Στην Ελλάδα, βέβαια, το «χταπόδι» έχει και πιο γευστικές προεκτάσεις· ήδη ξέρει από πρώτο χέρι, αφού έχει έρθει τρεις φορές στη χώρα με τη σύζυγό του, Μίσα, και μάλιστα αρραβωνιάστηκαν εδώ πριν επτά χρόνια.

Ο δρόμος του προς την εστία ξεκίνησε αλλιώς: ήθελε να γίνει τερματοφύλακας στο… χόκεϊ επί πάγου. Αλλά το άθλημα ήταν ακριβό για ένα παιδί και έτσι διάλεξε το ποδόσφαιρο, με πρότυπα τον Φαν ντερ Σαρ και τον Μπουφόν, και ίνδαλμα τον Πετρ Τσεχ.

Η καριέρα του τον έφερε πρωταθλητή Τσεχίας το 2017 με τη Σλάβια Πράγας, κι έπειτα βασικό στη Βέρντερ Βρέμης για επτά σεζόν, με 221 συμμετοχές. Εκεί οι φίλοι της ομάδας τον αποκαλούσαν ήδη «χταπόδι».

Στα 46 χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα υπάρχουν 52 τερματοφύλακες που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Ένα νούμερο μεγάλο, για μια θέση που κανένα παιδί, που ξεκινάει να παίζει μπάλα, προτιμά να παίζει. Επίσης, η Τούμπα ουδέποτε υπήρξε το πιο εύκολο γήπεδο, ειδικά για τους τερματοφύλακες, που έχουν την ικανότητα (και τη δυνατότητα) να ακούνε τα πάντα.

Ο 33χρονος, ύψους 1.96μ., Τσέχος γκολκίπερ μόνο τυχαίος δεν είναι, το αντίθετο, πρόκειται για έναν έμπειρο τερματοφύλακα, ο οποίος στο βιογραφικό του έχει μια επταετία συνεπούς παρουσίας στο Γερμανικό ποδόσφαιρο με τη φανέλα της Βέρντερ Βρέμης.

Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και μπήκε στις προπονήσεις με την ομάδα ο Γίρι δούλευε για να κερδίσει τα γάντια του βασικού και ένα (νέο) συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Τον περασμένος Μάιο οι «ασπρόμαυροι» δεν το πολυσκέφτηκαν και του πρότειναν νέο διετές συμβόλαιο παρότι, τότε, δεν ήταν σίγουρο 100% ότι θα αποχωρήσει ο Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Παρεμπιπτόντως, μετά από πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει ξανά έναν τερματοφύλακα με το «Νο 1», όνομα και πράγμα, στην πλάτη, αν και ο Τσέχος κάθε φορά που του δίνεται βήμα δηλώνει δίχως φόβο και πάθος ότι του δεν αισθάνεται βασικός και αναντικατάστατος, απλώς είναι ένας από το τιμ των γκολκίπερ, που φέτος έχει έναν Γεωργιανό (Γκουγκεσασβίλι), έναν Έλληνα (Τσιφτσή) και τους νεαρούς Μοναστηρλή, Μπαλωμένο.

Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ δεν είναι καινούρια. Το καλοκαίρι του 2017, οι «ασπρόμαυροι» είχαν ενδιαφερθεί σοβαρά για εκείνον, αλλά η προοπτική της Μπουντεσλίγκα και της Βέρντερ τον κέρδισε. Τώρα, στα 33 του και με ύψος 1.96μ., επιστρέφει στο κάδρο — αυτή τη φορά φορώντας το «Νο 1» και υπερασπιζόμενος την εστία της Τούμπας με το ίδιο πάθος που τον έκανε θρύλο στη Βρέμη.

Ο Γίρι Παβλένκα ήρθε για να σταθεί φρουρός. Και, αν κρίνουμε από τις πρώτες του εμφανίσεις, οι αντίπαλοι θα χρειαστούν κάτι παραπάνω από τύχη για να περάσουν το… τείχος με τα οκτώ πλοκάμια.