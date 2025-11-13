Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε θεραπείες, κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Μαντί Καμαρά, ενώ ο Ζόαν Σάστρε ακολούθησε την Πέμπτη (13/11) ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, πλην των διεθνών, επέστρεψαν την Πέμπτη (13/11) στο γήπεδο, μετά το τριήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε τον κύκλο των θεραπειών για να αντιμετωπίσει τη θλάση του α’ προς β’ βαθμού, που υπέστη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Στα πιτς επέστρεψε ο Μαντί Καμαρά, που το προηγούμενο διάστημα είχε μπει σε κομμάτια της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, ενώ ο Ζόαν Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο λόγω ενοχλήσεων.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Το ρεπό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, χωρίς τους διεθνείς, επέστρεψε στη Νέα Μεσημβρία και ξεκίνησε δουλειά ενόψει επανέναρξης.

Οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ένα πρόγραμμα που αφορούσε την κυκλοφορία της μπάλας, την κατοχή και την πίεση, μέσα από διάφορες ασκήσεις, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Ζόαν Σάστρε δούλεψε ατομικά στο γυμναστήριο λόγω ενοχλήσεων.

Την Παρασκευή (14.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».