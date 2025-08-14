Ο σπουδαίος Ντραγκόφσκι έπιασε δύο πέναλτι στη... ρουλέτα και ο Παναθηναϊκός με το 3-4 από την «άσπρη βούλα» προκρίθηκε επί της Σαχτάρ (0-0 κ.δ, παρ.) και πλέον εξασφάλισε πρόκριση στα playoffs του Europa League, αλλά και παρουσία σε League Phase. Η Σαμσουνσπόρ επόμενος αντίπαλος.

Ο Παναθηναϊκός σ' ένα ακόμα θρίλερ δεκαπενταύγουστου κατόρθωσε κάτι αυτό που δεν θεωρούταν πιθανό από τους περισσότερους κι έκανε το μεγαθήριο της Σαχτάρ Ντόνετσκ να υποκλιθεί παίρνοντας μία τεράστια πρόκρισης στην διαδικασία των πέναλτι με ήρωα... ποιον άλλον, τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσι.

Ο Πολωνός κίπερ, που ήταν αρκετά καλός και στην κανονική διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να αποκρούσει δύο από τα έξι πέναλτι των Ουκρανών χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ρουί Βιτόρια είχε πει ότι θα προχωρήσει σε κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αγώνα του ΟΑΚΑ κι έτσι κι έκανε. Ο Πορτογάλος τεχνικός κράτησε ίδια την ενδεκάδα μέχρι το «6» κι έπειτα από κει πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές.

Ο Ντραγκόφσι κάτω από τα δοκάρια, οι Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας και Κυριακόπουλος στο κέντρο της άμυνας και ο Τσιριβέγια στο «6».

Μπροστά του βρέθηκε ο Τσέριν στο «8» και στο «10» πήρε θέση ο Μαξίμοβιτς σε μία πιο συντηρητική σύνθεση στην μεσαία γραμμή. Στα πλάγια βρέθηκαν οι Τετέ δεξιά και ο Πελίστρι αριστερά ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Σφιντέρσκι.

Από την άλλη πλευρά ο Αρντά Τουράν επέλεξε τον ίδιο σχηματισμό αλλάζοντας τους τραυματίες. Ο Ρίζνικ ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Μπόνταρ και Ματβιένκο ενώ στα άκρα ο Τομπίας δεξιά και ο Ενρίκε αριστερά.

Ως αμυντικός χαφ στην θέση του Πεδρίνιο, μπήκε ο Μάρλον Γκόμες, έχοντας μπροστά του τους Μπονταρένκο και Οκερέτκο. Στην δεξιά πτέρυγα πήρε θέση ο Άλισον, στην αριστερή ο Νέβερτον και στην κορυφή της επίθεσης ο Κάουα Ελίας.

Η Σαχτάρ είχε την μπάλα, ο Παναθηναϊκός αμυνόταν

Η Σαχτάρ ξεκίνησε έχοντας τον έλεγχο του αγώνα και συντριπτικά υπέρ της την κατοχή. Ο Παναθηναϊκός στεκόταν σε πρώτη φάση στο μεσαίο μπλοκ και όταν οι Ουκρανοί περνούσαν από κει την μπάλα με την καλή κυκλοφορία τους, οι «πράσινοι» μεταφέρονταν έξω από την περιοχή τους.

Η ομάδα του Αρντά Τουράν δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις στην αμυντική λειτουργία του «τριφυλλιού» και δεν μπόρεσαν να κάνουν τελική στο πρώτο τέταρτο. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός τα πήγαινε καλά στο αμυντικό κομμάτι, όμως στην επίθεση δεν μπόρεσε να κάνει κάποια φάση στα πρώτα δεκαπέντε λεπτά.

Η πρώτη φάση του αγώνα ήρθε τελικά στο 19ο λεπτό και ήταν Σαχτάρ, που έκανε μάλιστα διπλή προσπάθεια. Η μπάλα πέρασε στον Οτσερέτκο μέσα στην μεγάλη περιοχή, εκείνος εκτέλεσε, αλλά ο Τουμπά με εκπληκτικό τάκλιν έκοψε το σουτ, η φάση δεν τελείωσε, αφού στην συνέχεια ο Ενρίκε σούταρε από από μακριά και η μπάλα πέρασε άουτ.

Το παιχνίδι από κει κι έπειτα ζωντάνεψε λίγο περισσότερο, με τις δύο ομάδες να φτάνουν ευκολότερα στις αντίπαλες περιοχές, χωρίς όμως να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάποια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, πέρα από μία σέντρα των Ουκρανών προς την περιοχή που έπεσε κι έδιωξε ο Ντραγκόφσκι.

Οι πρώτες απειλές του Παναθηναϊκού και η «απάντηση» της Σαχτάρ

Στο 33' έκανε και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του ευκαιρία. Ο Ντραγκόφσκι σημάδεψε τον Πελίστρι, που είχε χώρο μπροστά του, εκείνος έκανε το σπριντ και πρόλαβε την μπάλα, έστρωσε στον Κυριακόπουλο, που έκανε το κοντρόλ-προσποίηση, σέντραρε, ο Μαξίμοβιτς πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά μετά είχε νέα τελική αυτή τη φορά από κλέψιμο που έκανε ψηλά, η μπάλα έφτασε στον Σφιντέρσι, που σούταρε εκτός περιοχής, όμως ο Ρίζνικ έπεσε και μπλόκαρε.

Λίγα λεπτά αργότερα η Σαχτάρ απείλησε και πάλι κι αυτή τη φορά σκόραρε κιόλας, όμως υπήρχε οφσάιντ στην τελική πάσα πριν την εκτέλεση κι έτσι το τέρμα του Νέβερτον δεν μέτρησε ποτέ.

Στο 41' οι Ουκρανοί φτάνουν ξανά μετά από ωραία επίθεση τους σε εκτέλεση τετ α τετ, αλλά ο Κώτσιρας πρόλαβε με εκπληκτικό τάκλιν τον παίκτη της Σαχτάρ, που πήγε να τελειώσει την φάση.

Έπειτα από τις δύο αυτές επικίνδυνες στιγμές, δεν υπήρχε κάτι άλλο αξιοσημείωτο στο πρώτο με τις δύο ομάδες μένουν στο 0-0 για τρίτο σερί 45λεπτο.

Καλό ξεκίνημα με δύο τελικές στο πρώτο δεκάλεπτο

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» έκαναν πολύ καλύτερο ξεκίνημα. Η πρώτη του φάσης ήρθε στο 47', όταν ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, όμως δεν μπόρεσε να δώσει δύναμη και καλή πορεία στην μπάλα, πιθανότατα λόγω κακού τάιμινγκ στο άλμα του.

Τέσσερα λεπτά αργότερα το «τριφύλλι» έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μαξίμοβιτς επέλεξε να δώσει στον Τσέριν, που σούταρε με το αριστερό από τα όρια της περιοχής, όμως έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Αλλεπάλληλες τελικές για τις δύο ομάδες

Μετά το κακό ξεκίνημα που έκανε η Σαχτάρ, ανέκτησε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε τρεις απανωτές τελικές. Πρώτα στο 49', όταν ο Άλισον έκανε την σέντρα,ο Κάουα Ελίας έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Έπειτα υπήρξαν δύο σουτ, πρώτα του Ενρίκε κι έπειτα του Νέβερτον στο 61', όμως ο Ντραγκόφσκι έπεσε δις στην αριστερή του γωνία κι έδιωξε.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε επίσης με δύο καλές στιγμές, πρώτα μ' ένα τετ α τετ του Πελίστρι από πλάγια που έπιασε ο Ρίζνικ κι έπειτα με μία διπλή προσπάθεια του Τετέ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα κόντραρε δις σε σώματα.

Στο 65' ο Παναθηναϊκός έκανε νέα τελική μέσω αντεπίθεσης, όταν ο Πελίστρι έκλεψε την μπάλα, έκανε την κούρσα, πέρασε την μπάλα στον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή κι εκείνος εκτέλεσε κάτω από δύσκολες συνθήκες, στέλνοντας την μπάλα άουτ, χωρίς να δει τον Τετέ που ήταν ολομόναχος στην πλάτη του.

Η Σαχτάρ έκανε και πάλι αισθητή την παρουσία της αρχικά μ' ένα μακρινό σουτ του Οκερέτσκο στο 68', που πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ντραγκόφσκι κι έπειτα με μία ωραία ατομική προσπάθεια του Νέβερτον, που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Διπλή αποβολή για Οτσερέτκο και Αρντά Τουράν, άχαστη ευκαιρία για Σαχτάρ

Μετά την «καταιγίδα» τελικών, ήρθε η... ησυχία για λίγα λεπτά στο παιχνίδι κι αυτή έπαψε να υπάρχει ελέω της αποβολής του Οτσερέτσκο. Στο 82' ο Ουκρανός μέσος έκανε τάκλιν στον Κώτσιρα και αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα, ο Αρντά έγινε έξαλλος και όρμησε προς τον τέταρτο με αποτέλεσμα να δει την απευθείας κόκκινης. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε άρδην την ισορροπία του αγώνα.

Παρ' όλα αυτά οι Ουκρανοί ήταν εκείνοι που έχασαν μία ανεπανάληπτη ευκαιρία, όταν ο Νέβερτον έστειλε την μπάλα στο δοκάρι σε απόσταση εκατοστών από την εστία.

Λίγο μετά το 90ο λεπτό ο Πελίστρι έφτασε στην περιοχή των Ουκρανών, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει τον αντίπαλό του στο ένας μ' έναν για να εκτελέσει. Λίγο μετά, ο Ιωαννίδης έκανε την ατομική προσπάθεια, η μπάλα έφτασε στον Τσιριβέγια, που πλάσαρε στην κίνηση, αλλά ο Ρίζνικ μπλόκαρε εύκολα.

Κάπως έτσι και το τέταρτο ημίχρονο μεταξύ των δύο ομάδων έληξε με το σκορ στο 0-0 και οι δύο τους πήγαν στην παράταση για να λύσουν τις διαφορές τους.

Από μία μεγάλη ευκαιρία στο φινάλε για την κάθε ομάδα

Στο πρώτο μέρος της παράτασης ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να πάρει τον έλεγχο, αφού η Σαχτάρ συνέχισε να στέκεται πολύ καλά. Προφανώς η κατοχή μοιράστηκε λόγω της αριθμητικής ανισορροπίας, όμως όχι κάτι παραπάνω. Ωστόσο την μοναδική φάση του τετάρτου αυτού την είχαν οι «πράσινοι», όταν από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Γεντβάι, όμως το σουτ που δοκίμασε στην κίνηση με το κακό του πόδι έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ρίζνικ.

Στο δεύτερο μέρος ο Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να πάρει ρίσκα περίπου στα μέσα του βάζοντας τον Γερεμέγεφ στην θέση του Κυριακόπουλου και αλλάζοντας το σύστημά του. Λίγα λεπτά μετά ο Γερεμέγεφ συμμετείχε στην δημιουργία της πρώτης τελικής του «τριφυλλιού, όταν έστρωσε την μπάλα στον Σιώπη, εκείνος έδωσε στον Μαντσίνι, που σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον Ρίζνικ, που μπλόκαρε.

Στο 120ο ο Παναθηναϊκός είχε την μεγάλη ευκαιρία, όταν η μπάλα έφτασε στον Μαξίμοβιτς μέσα στην μεγάλη περιοχή της Σαχτάρ, εκείνος έκανε το τελείωμα χωρίς καλή ισορροπία, αλλά η μπάλα βρήκε σε αμυντικό που έκανε τάκλιν.

Λίγο μετά η Σαχτάρ έφυγε επικίνδυνα στην αντεπίθεση και ο Τουμπά έκανε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και δεξιά πάνω στην γραμμή του άουτ. Ο Σβεντ εκτέλεσε απευθείας με τον Ντραγκόφσκι να διώχνει με γροθιές και το παιχνίδι να λήγει, παρ' ότι ο Παναθηναϊκός είχε προϋποθέσεις για αντεπίθεση.

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπως συμβαίνουν για τρίτο 15αυγουστο για τους «πρασίνους».

Πέναλτι Σαχτάρ - Παναθηναϊκός

1. Ναζαρίνα Δοκάρι - Ιωαννίδης Γκολ 0-1

2. Τομπίας Γκολ - Γερεμέγεφ Γκολ 1-2

3. Μπονταρένκο Γκολ - Σιώπης Απέκρουσε ο Ρίζνικ 2-2

4. Νέβερτον Γκολ - Τσιριβέγια Γκολ 3-3

5. Κάουα Ελίας Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι - Ζαρουρί Άουτ 3-3

6. Πέδρο Ενρίκε Απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι - Μαντσίνι 3-4

MVP: Ποιος άλλος; Ο Ντραγκόφσκι έκανε και πάλι το θαύμα του σε άλλη μία διαδικασία πέναλτι αποκρούοντας δύο από τα έξι πέναλτι των Ουκρανών και δίνοντας μ' αυτό τον τρόπο την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Ο Πολωνός κίπερ ήταν εκεί τις στιγμές που τον χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός, αφού απέκρουσε κάποιες καλές προσπάθειες των Ουκρανών κι έκανε 2-3 καλές εξόδους, τελειώνοντας απειλές εν τη γενέσει τους.

Στο ύψος του: Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς έκανε ένα ακόμα παιχνίδι που ήταν παντού για τον Παναθηναϊκό, πιέζοντας ατελείωτα, καλύποντας χώρους φτάνοντας μάλιστα πολύ κοντά να χαρίσει και την πρόκριση στην ομάδα του με την ευκαιρία που είχε στο τέλος της παράτασης.

Αδύναμος κρίκος: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Νέβερτον, που έχει χάσει την ευκαιρία του αγώνα, στέλνοντας εξ' επαφής την μπάλα στο δοκάρι προ κενής εστίας λίγο μετά την αποβολή που δέχθηκε η ομάδα του. Δεν μπόρεσε έτσι να κεφαλαιοποιήσει την κατά τα άλλα πολύ καλή απόδοσή που είχε μέσα στο ματς.

Η γκάφα: Ο Οτσερέκτο άφησε την ομάδα με δέκα παίκτες αντικρίζοντας δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ζαρουρί στο μισό του Παναθηναϊκού και προς την περιοχή του. Σίγουρα μία επιλογή για την οποία δεν θα νιώθει και πολύ περήφανος μετά το ματς.

Το στραγάλι: Καλός ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Σίμπερτ, ο οποίος είχε τον έλεγχο του ματς και ακόμα και στην κρίσιμη φάση του αγώνα, την αποβολή του Οτσερέτσκο, είχε καλή θέση, πήρε την απόφαση και δεν επηρεάστηκε από τις διαμαρτυρίες των Ουκρανών.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Σαχτάρ ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, χωρίς να δημιουργήσει ιδιαίτερες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε αρκετά κι έφτιαξε περισσότερες τελικές, παίρνοντας αυτοπεποίθηση μετά την αποβολή του Οτσερέτκο στο 82ο λεπτό. Στην παράταση οι καλές στιγμές ήταν λιγοστές, με τον Παναθηναϊκό να είναι εκείνος που πήρε περισσότερα ρίσκα έχοντας και λίγες παραπάνω καλές στιγμές. Τελικά το παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι με τον Ντραγκόφσκι με δύο αποκρούσεις σε έξι πέναλτι να... καθαρίζει την μπουγάδα.

Ενδεκάδες:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (πρ. Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Τομπίας, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (101' Ναζαρίνα), Μπονταρένκο, Οκερέτκο, Άλισον (109' Σβεντ), Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

Παναθηναϊκός (πρ. Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (101' Γεντβάι), Κυριακόπουλος (113' Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (90' Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (76' Ζαρουρί), Πελίστρι (101' Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (75' Σφιντέρσκι).