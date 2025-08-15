Ο «Ντράγκο» το ξανάκανε στην Κρακοβία! To Gazzetta παρουσίαζει τις 2/3 προκρίσεις που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ντραγκόφσκι στα πέναλτι και το εντυπωσιακό 20,6% του Πολωνού στις διαδικασίες αυτές.

Δεκαπενταύγουστος και Παναθηναϊκός σημαίνει παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους για τα ευρωπαϊκά προκριματικά, αγωνία και φυσικά... πέναλτι. Οι «πράσινοι» έφτασαν στην... ρώσικη ρουλέτα για τρίτη σερί σεζόν αυτή την εποχή και κατόρθωσαν να αποκλείσουν την Σαχτάρ Ντόνετσκ, μετά από δύο αγώνες και μία παράταση, κοινώς κάτι παραπάνω από 210 αγωνιστικά λεπτά χωρίς γκολ.



Για μία ακόμα φορά μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» ήταν ο τερματοφύλακας του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, o οποίος στα έξι πέναλτι που αντιμετώπισε στην διαδικασία με τους Ουκρανούς, έπιασε και τα δύο κι έτσι οδήγησε την ομάδα στα Play Offs του Europa League, βοηθώντας την έτσι να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού πλέον έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Stage του Conference League.





Το 2/3 που μετράει ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με Ντραγκόφσκι



Η χθεσινή φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που οι «πράσινοι» έφτασαν σε διαδικασία των πέναλτι έχοντας κάτω από την εστία τους τον «Ντράγκο» τους, αλλά η τρίτη. Αυτό έχει συμβεί άλλες δύο φορές, με την πρώτη να είναι εκείνη με την οποία αυτός συστήθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού ως ο απόλυτος «πεναλντάκιας», όπως λέμε στην καθομιλουμένη.

Στις 21 Φεβρουαρίου του 2024 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο στην μεταξύ τους ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 0-1 στην κανονική διάρκεια κι έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε αρχικά στην παράταση κι έπειτα από ένα τρομερό φινάλε εκεί με το γκολ του Λημνιού στις καθυστερήσεις στα πέναλτι.

Εκεί ήταν η ώρα του Ντραγκόφσκι να δείξει για πρώτη φορά το πραγματικό του πρόσωπο, εκείνο του «Ντράγκο». Ο Πολωνός κίπερ απέκρουσε τρία πέναλτι σε μία διαδικασία που αντιμετώπισε συνολικά 11 και άφησε έκπληκτους με τις επιδόσεις του τόσο τους συμπαίκτες όσο και τον κόσμο της ομάδας, που βρισκόταν σε ντελίριο.

Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που είχε καταγράψει η κάμερα του Gazzetta έξω από την Λεωφόρο, όταν ο Πολωνός έκανε δηλώσεις και ο Μπερνάρντ περνώντας με το αυτοκίνητό του φώναζε «Σ' ευχαριστώ σωτήρα μας».

💚🤍🗣️ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΕ ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ: «ΣΕ ΑΓΑΠΩ, ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ»



Την ώρα που ο Μπαρτλομίεϊ Ντραγκόφσκι έκανε δηλώσεις στο Gazzetta, μετά τη σπουδαία εμφάνιση του κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Μπερνάρ έκανε επίθεση... αγάπης



🇧🇷 «Σε αγαπώ, σε αγαπώ» φώναζε από πίσω ο Βραζιλιάνος, λίγο πριν…

Η δεύτερη φορά ήταν πέρυσι στο Άμστερνταμ την γνωστή ημερομηνία που συμβαίνουν όλα αυτά στην Ευρώπη στον Παναθηναϊκό.

Στις 15 Αυγούστου του 2024 το «τριφύλλι» πήγε στο γήπεδο του Άγιαξ έχοντας χάσει στην Αθήνα με 0-1 και κατόρθωσε να ισοφαρίσει το εις βάρος του σκορ με γκολ που σημείωσε ο Τετέ προς το φινάλε του αγώνα.

Ακολούθησε μία παράταση, που δεν συνέβη κάτι συνταρακτικό και στην συνέχεια οι δύο «μονομάχοι» πήγαν στα πέναλτι. Εκεί ακολούθησε μία ανεπανάληπτη διαδικασία, όπου συνολικά εκτελέστηκαν 35 πέναλτι (!!). Ναι καλά ακούσατε και όσοι το είδατε είναι κάτι πολύ δύσκολα θα ξεχάσετε, γιατί ακόμη πιο δύσκολα θα δουν κάτι να το ξεπερνάει αυτό.

Ο Πολωνός κίπερ ολοκλήρωσε την διαδικασία έχοντας πιάσει δύο από τα 17 που αντιμετώπισε, ποσοστό χαμηλότερο απ' αυτό που μας έχει συνηθίσει και ο Παναθηναϊκός γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ.

Με την χθεσινή πρόκριση οι «πράσινοι» έφτασαν τις δύο στις τρεις φορές που έχουν καταλήξει εκεί με τον «Ντράγκο» κάτω από την εστία τους.

Το 20,6% του Ντραγκόφσκι στην... ρώσικη ρουλέτα

Συνολικά ο Πολωνός κίπερ του Παναθηναϊκού στις τρεις διαδικασίες πέναλτι που έχει κάτσει στην εστία με τους «πρασίνους» έχει αντιμετωπίσει σύνολο 34 πέναλτι, νούμερο που είναι ακραίο, αλλά έχει «φουσκωθεί» ιδιαίτερα από την βραδιά στο Άμστερνταμ.

Απ' αυτά τα 34 πέναλτι, ο ίδιος έχει αποσωβήσει τα 7 εξ' αυτών. Κι αν για κάποιους το νούμερο αυτό φαίνεται μικρό, τότε πρέπει να αντιληφθεί ότι μιλάμε για το 20,6% αυτών.

Κοινώς ο Ντραγκόφσκι πιάνει κάτι ελάχιστα περισσότερα από 1 στα 5 σε κάθε διαδικασία πέναλτι που συμμετέχει. Αν σκεφτεί κανείς ότι μία στάνταρ διαδικασία πέναλτι προβλέπει πέντε εκτελέσεις για την κάθε ομάδα, τότε αυτό σημαίνει πως οι αντίπαλοι του Ντραγκόφσκι είναι σαν να ξεκινούν στην ουσία με μία εκτέλεση λιγότερη.

Αν δε αφαιρέσουμε και τις τέσσερις εκτελέσεις, που κατέληξαν δοκάρι ή άουτ και άρα εκείνος δεν είχε την δυνατόητα να αποκρούσε το ποσοστό αυτό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο φτάνοντας το 23,3%.

Το άλλο εντυπωσιακό με αυτήν του την επίδοση είναι πως είναι μεγαλύτερη από την ανίστοιχη που διατηρεί στις εκτελέσεις πέναλτι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οποίες βέβαια είναι περισσότερες.

Συνολικά οι αντίπαλοί του έχουν στηθεί στην άσπρη βούλα 52 φορές, με τον ίδιο να έχει επικρατήσει απέναντί τους, κάνοντας την απόκρουση (όχι να πηγαίνει δοκάρι ή άουτ) δέκα φορές. Κοινώς έχει βγει νικητής στο 19,2% αυτών.

Ο Ντραγκόφσκι δούλεψε γι' αυτό το 5/6

Αν κάτι θα μπορούσε να είναι πιο εντυπωσιακό από τις δύο αποκρούσεις πέναλτι που έκανε ο Πολωνός κίπερ σε έξι εκτελέσεις που δέχθηκε, αυτό θα μπορούσε μόνο το γεγονός πως εκείνος κατάφερε να πέσει σωστά στις 5 από τις 6 φορές.

Κάτι που σίγουρα δεν είναι τυχαίο, αφού προηγούμενως υπήρξε μελέτη από τον Ντραγκόφσκι.

O Πολωνός κίπερ σε συνεργασία με τους δύο προπονητές τερμαφυλάκων της ομάδας, Γιώργο Μουντάκη και Λουίς Εστέβες φρόντισε να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο της συγκεκριμένης διαδικασίας μελετώντας που εκτελούν οι παίκτες της Σαχτάρ.

Έγινε και το απαραίτητο «φροντιστήριο», που πάντα λαμβάνει χώρα πριν ξεκινήσει η διαδικάσια ενώ μάλιστα σε κάποιες απ' τις εκτελέσεις, έγιναν και σχετικές χειρονομίες από τον πάγκο, όταν ο εκτελεστής της Σαχτάρ πήγαινε προς την άσπρη βούλα για να σουτάρει.