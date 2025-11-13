Η Σερβία θα παραταχθεί στο «Wembley» απέναντι στην Αγγλία με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην ενδεκάδα, ενώ στον πάγκο θα βρεθεί το δίδυμο της ΑΕΚ, Γιόβιτς και Γκρούγιτς.

Ίσως την τελευταία της ζαριά για να βρεθεί στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παίζει απόψε η Σερβία, η οποία φιλοξενείται από την πρωτοπόρο του ομίλου, Αγγλία, στο «Wembley» με σέντρα στις 21:45.

Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός των Σέρβων και πρώην προπονητής της Οβιέδο, Βέλικο Παούνοβιτς, επέλεξε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ανάμεσα στους έντεκα βασικούς που θα παραταχθούν από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα κρίσιμο ματς για την ομάδα του.

Αντίθετα στον πάγκο έμεινε το δίδυμο της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς και Μάρκο Γκρούγιτς που θα αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές στα σχέδια του Παούνοβιτς. Θυμίζουμε πως η Σερβία είναι στην τρίτη θέση του ομίλου τους, με οκτώ βαθμούς λιγότερος από την πρωτοπόρο Αγγλία κι έναν πίσω από τη δεύτερη Αλβανία.

Η σύνθεση της Σερβίας: Ραίκοβιτς, Μίμοβιτς, Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Γκούντελι, Λούκιτς, Κόστιτς, Ζίβκοβιτς, Ίλιτς, Τέρζιτς. Βλάχοβιτς.