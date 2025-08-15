Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Το ποστ του Τζούρισιτς για τον Καλάμπρια
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια, με τον πρώην αρχηγό της Μίλαν να έχει δώσει το «οκ» και να ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα.
Ένας ποδοσφαιριστής γεμάτος παραστάσεις είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος, και ο Φίλιπ Τζούρισιτς έκανε ένα ποστ στο X (πρώην Twitter) γεμάτο νόημα.
Ο άσος των «πρασίνων» που δεν βρέθηκε στο χθεσινό ματς - πρόκριση της ομάδας του Βιτόρια με τη Σαχτάρ λόγω τραυματισμού, ανέβασε μια φωτογραφία του μαζί με τον Καλάμπρια, που τους απεικονίζει αντιπάλους σε αγώνα της Serie A, γράφοντας χαρακτηριστικά «Μια φορά και έναν καιρό στη Serie A...», προαναγγέλωντας ουσιαστικά την άφιξη του Καλάμπρια.
Once upon a time in Serie A... 😎 pic.twitter.com/Zzng90bslg— Filip Đuričić (@Djuricic10) August 15, 2025
