ΠΑΟΚ: Ο Τάισον ψήφισε το είδωλό του μέχρι να φτάσει στο αυτονόητο
Το απολαυστικό βίντεο του ΠΑΟΚ με τον Τάισον, ο οποίος κλήθηκε να ψηφίσει για τον καλύτερο Βραζιλιάνο επιθετικό όλων των εποχών.
Ο Τάισον σε ένα απολαυστικό βίντεο του ΠΑΟΚ κλήθηκε να ψηφίσει ουσιαστικά για τον καλύτερο συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Δικεφάλου επέμεινε στον Γκαρίντσα, μέχρι που εμφανίστηκε ο Ρομάριο. Το «φαινόμενο» πήρε την σκυτάλη, αλλά ποιος μπορεί ν' απαρνηθεί τη μαγεία του Ροναλντίνιο. Όλα αυτά μέχρι να εμφανιστεί ο «βασιλιάς» Πελέ...
