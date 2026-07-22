Ο ΟΦΗ πιέζει για να φέρει ξανά στην Ελλάδα τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και η υπόθεση βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Ο ΟΦΗ κινείται στην αγορά για δυο δυνατές κινήσεις στη γραμμή κρούσης, για τη θέση του εξτρέμ και του φορ, έχοντας διάθεση να κάνει προσθήκες που θα αποτελούν ουσιαστική αναβάθμιση. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί έχουν ξεχωρίσει τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένες επαφές και κατά μία πηγή τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμες για την επίτευξη του deal. Εφόσον βρεθεί η «χρυσή τομή» ο Ισπανός θα μεταβεί σύντομα στο Ρόζενταλ για να ενταχθεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κυπελλούχων.

Σαφώς πρόκειται για περίπτωση που είναι ιδιαίτερα δυσκολη, όμως πρόκειται για υπόθεση που την χειρίζεται εδώ και μέρες ο Χρήστος Καρυπίδης, ενώ τον παίκτη τον θέλει πολύ και ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος όπως έχουμε αναφέρει έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα μεταγραφικά των Κυπελλούχων.

Πρόκειται για παίκτη εγνωσμένης αξίας από το πέρασμα του στον Παναθηναϊκό και φυσικά για ποδοσφαιριστή που γνωρίζει άρτια ο Χρήστος Κόντης από την κοινή τους πορεία στον Παναθηναϊκό. Αξιοσημείωτο πως μαζί έχουν πανηγυρίσει δύο Κύπελλα με το Τριφύλλι, καθώς στο ένα ο νυν κόουτς του Ομίλου ήταν βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (2022) και στο άλλο υπηρεσιακός τεχνικός (2024).

Ο Αϊτόρ σε 95 εμφανίσεις με το Τριφύλλι μέτρησε 24 γκολ και 15 ασίστ, ενώ από το καλοκαίρι του 2025 είναι κάτοικος Βραζιλίας για την Βιτόρια, με την οποία σε 36 συμμετοχές έχει 4 γκολ και 3 ασίστ.

Καθυστερεί ο Κόντρο, κοιτάζει κι άλλες περιπτώσεις ο ΟΦΗ

Όσον αφορά το θέμα του φορ είχαμε αναφέρει πως αναζητείται η φόρμουλα για την απόκτηση του Κέναν Κόντρο, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερα βαρύ συμβόλαιο με τη Φερεντσβάρος, με απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει «λευκός καπνός».

Ο έμπειρος επιθετικός δεν έχει διευθετήσει κάποια δικά του θέματα και συνεπώς το deal έχει «παγώσει». Η υπόθεση του Βόσνιου δεν έχει τελειώσει οριστικά, όμως οι Κρητικοί δεν θα τον περιμένουν και σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουν άλλες περιπτώσεις, με πρόθεση η υπόθεση του φορ να τελειώσει το συντομότερο δυνατό, με παίκτη που θα είναι συμβατός στα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο Χρήστος Κόντης.