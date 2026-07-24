Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με την Χάποελ Μπερ Σεβά για τον Κινγκς Κάνγκουα με το Gazzetta να φτάνει σε ακόμη μία πανηγυρική επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του.

Επετεύχθη η οριστική συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Χάποελ Μπερ Σεβά για την μεταγραφή του Κινγκς Κάνγκουα, με τους «πράσινους» να προσθέτουν έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή σε μία θέση που τους ταλαιπώρησε από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

Πρώτα διαβάσατε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κινγκς Κάνγκουα στο Gazzetta το μεσημέρι της Πέμπτης (23/07) και να που τώρα, μόλις μία μέρα αργότερα, έχει ήδη κλείσει το deal και ο μέσος από την Γκάμπια μπορεί να θεωρείται παίκτης του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το «ναι» του παίκτη προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο τεσσάρων ετών με απολαβές της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως.

Αυτό που έμενε ήταν ο Παναθηναϊκός να τα βρει και με τους Ισραηλινούς, όπερ και εγένετο, αφού και τους κάλυψαν οικονομικά με τα περίπου 4 εκατ. ευρώ που προσέφεραν και τους επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν τον παίκτη στα δύο ματς με την Βίκινγκουρ στα προκριματικά του Champions League.

Ο Κινγκς Κάνγκουα αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή (31/07), μετά το δεύτερο παιχνίδι των Ισραηλινών με τη Βίκινγκουρ, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη (29/07)..

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