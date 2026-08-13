Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιγκέλ Ταβάρες, που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Λίγο καιρό αφότου έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, ο Μιγκέλ Ταβάρες βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που ήταν και πάλι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο.

Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ έφυγε από τους «πράσινους» έπειτα από τέσσερα χρόνια κι ενώ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα τους. Την περσινή σεζόν δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μισό ενώ στο δεύτερο πήγε δανεικός στην Κηφισιά, με την οποία έγραψε εννέα συμμετοχές.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου