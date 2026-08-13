Ταβάρες - Πανιώνιος: Επίσημη η μεταγραφή του
Λίγο καιρό αφότου έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, ο Μιγκέλ Ταβάρες βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που ήταν και πάλι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο.
Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ έφυγε από τους «πράσινους» έπειτα από τέσσερα χρόνια κι ενώ δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα τους. Την περσινή σεζόν δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μισό ενώ στο δεύτερο πήγε δανεικός στην Κηφισιά, με την οποία έγραψε εννέα συμμετοχές.
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου
Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Miguel Lamego Tavares.
Ο Miguel Tavares γεννήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1999 στη Vila Nova de Gaia της Πορτογαλίας και αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός.
Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της União Nogueirense FC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Amarante.
Το καλοκαίρι του 2022 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β’, με τον οποίο αγωνίστηκε για δύο διαδοχικές σεζόν στη Super League 2.
Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Μακεδονικού και της Παναχαϊκής. Tελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά με την οποία μέτρησε 9 συμμετοχές στη Super League 1.
Στη Super League 2 μετρά συνολικά 45 συμμετοχές, 12 γκολ και 7 ασίστ.
Miguel, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Πανιωνίου! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανέρυθρα!
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