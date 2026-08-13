Παναθηναϊκός: «Ο Καλάμπρια στη λίστα τριών ομάδων», έγραψε ο Μορέτο
Ο Νταβίντε Καλάμπρια έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το 2028, αλλά στην Ιταλία δεν αποκλείουν την επιστροφή του.
Ο Ιταλός ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο έγραψε ότι η Τορίνο και η Τζένοα με τη Σασουόλο έχουν στη λίστα τους τον 29χρονο (7/12/96) διεθνή δεξιό μπακ. Ο Καλάμπρια με 7 συμμετοχές στην εθνική Ιταλίας και σημαντική καριέρα στη Μίλαν, ασφαλώς κι έχει πέραση στη γειτονική χώρα. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που υπάρχουν σενάρια για ενδιαφέρον συλλόγων της πατρίδας του.
«Η Τορίνο εξετάζει τον Νταβίντε Καλάμπρια σε περίπτωση που υπάρξουν αποχωρήσεις σε αυτή τη θέση. Επίσης, η Τζένοα και η Σασουόλο αξιολογούν την κατάσταση του δεξιού μπακ», έγραψε ο Μορέτο. Το τι θα πράξει ο Παναθηναϊκός αν έρθει επίσημη πρόταση είναι άγνωστο. Ποιο θα είναι το ύψος της, η διάθεση του παίκτη, αλλά και κυρίως πότε θα έρθει, ώστε να υπάρχει χρόνος αντικατάστασής του, εφόσον τεθεί θέμα πώλησης.
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Η ανάρτηση του Μορέτο
Il Torino pensa a Davide Calabria qualora dovessero esserci delle uscite in quel ruolo.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 13, 2026
Anche Genoa e Sassuolo stanno valutando la situazione del terzino destro.
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