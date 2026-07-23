Έκανε το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός αλλά μπορούσε κι έπρεπε να... σκοτώσει την Πάξι!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την νίκη του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, τους διακριθέντες, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της εικόνας του Τριφυλλιού.

Δεδομένο νούμερο ένα: Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε την δουλειά στην Ουγγαρία, ήταν εμφανώς ανώτερος από την Πάκσι, είχε κυριαρχική εικόνα με εξαίρεση δύο διαστήματα(1'-10' και 60'-70') και επιβεβαίωσε στο χορτάρι την ανωτερότητά του απέναντι σε μία ομάδα που μόνο για πέταμα δεν είναι αλλά μπορεί να κάνει την ζημιά αν δεν της δώσεις τον σεβασμό και την προσοχή που πρέπει.

Μία νίκη είναι πάντα μία νίκη, το ζευγάρι έρχεται στο ΟΑΚΑ και το πρώτο ζητούμενο επετεύχθη με το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ να καταθέτει στο χορτάρι στοιχεία από την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να βάλει ο Δανός τεχνικός στην φετινή έκδοση των Αθηναίων.

Δεδομένο νούμερο δύο: Το 2-1 αδικεί το Τριφύλλι. Είναι μαγική εικόνα. Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν για 5-1. Το χαμένο τετ α τετ του Τεττέη, εκείνο του Πελίστρι, οι κακές επιλογές του Έλληνα φορ από πλάγιες θέσεις και ενώ μπορούσε να σπάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του(όπως στο 24'), η μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο στο ξεκίνημα του ματς, οι απειλές του Ραστόντερ και πάνω από όλα η φάση στο 60'.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο φιλικό με τον Άγιαξ όταν ο Τεττέη δεν σιγουρέψε το γκολ με πάσα αλλά προτίμησε να τελειώσει την φάση και σκόραρε, αυτές οι φάσεις πρέπει να γίνουν μάθημα.

Ο κατά τα άλλα πολύ καλός απόψε Γιάγκουσιτς δεν σιγούρεψε το 3-0. Ανεπίτρεπτο. Το ποδόσφαιρο μπορεί να γυρίσει και να σε τιμωρήσει. Αντί ο φωτεινός πίνακας να γράφει 3-0 και... καληνύχτα, η Πάκσι έμεινε ζωντανή, εκμεταλλεύθηκε το κακό δεκάλεπτο και μείωσε το σκορ. Από το πουθενά ένα ματς που ήταν για 3-0, έγινε 2-1. Όπως και ο Κυριακόπουλος στο 82' έπρεπε να ''σπάσει'' την μπάλα σε συμπαίκτη του.

Δεδομένο νούμερο τρία: Γιατί συνέβη αυτό; Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά, συνοχή και χημεία στο αμυντικό κομμάτι. Για ένα δεκάλεπτο το Τριφύλλι ήπιε... θάλασσα, είδε τον 40χρονο, Μπόντε να χορεύει τον Τουμπά που και απόψε ήταν απογοητευτικός και να πετυχαίνει ένα φανταστικό γκολ. Στο πρώτο δεκάλεπτο, επίσης, οι ''πράσινοι'' δεν είχαν ισορροπία ειδικά στις καταστάσεις στα άκρα αλλά δεν απειλήθηκαν καθόλου.

Δεδομένο νούμερο τέσσερα: Σε ατομικό επίπεδο ο Καμαρά ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού με αρκετή και καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την πράσινη φανέλα, πετυχαίνοντας και το δεύτερο γκολ. Ο Ντε Φράι είχε ένα καλό βράδυ, έδωσε ουσία ο Ζαρουρί και βοήθησε αρκετά από τον πάγκο ο Κοντούρης. Πολύ καλός ο Γιάγκουσιτς αλλά στη φάση του 60' είναι υποχρεωμένος να ''σπάσει'' την μπάλα για να τελειώσει την πρόκριση από απόψε ο Παναθηναϊκός...

Συμπερασματικά: Αν ο Παναθηναϊκός δεν έχει όρεξη να παίξει με την φωτιά την ερχόμενη Πέμπτη στο ΟΑΚΑ, θα περάσει και όχι απλά με δεύτερη νίκη αλλά και με μεγάλο σκορ. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μην είναι επιπόλαιος στα τελευταία μέτρα του γηπέδου(ακόμη και στις εύκολες πάσεις που δεν έγιναν πράξη σήμερα), να διορθώσει τα κακώς κείμενα στην άμυνά του(Φαν Ντρόγκελεν για βασικός) και να σεβαστεί τον κόπο και τον ιδρώτα του...