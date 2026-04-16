Οι οπαδοί της Ράγιο με τη σέντρα του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ ανέβασαν ένα εντυπωσιακό πανό.

Οι 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο γήπεδο της ΑΕΚ και πριν τη σέντρα ανέβασαν ένα εντυπωσιακό πανό.

Σ' αυτό ένα παιδί με το τηλεσκόπιο έβλεπε την κούπα του Conference League και συνοδευόταν με το εξής μήνυμα: «Η γειτονιά σε ένα καράβι, ένα καράβι χωρίς αφεντικό».

Οι οπαδοί της Ράγιο είναι γνωστό πως αποτελούν μία ιδιαίτερη οπαδική κοινότητα στην Ισπανία και αντιστέκονται σε κάθε μορφής εξουσία.

Δείτε φωτογραφίες