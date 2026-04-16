Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς βρέθηκε στη σουίτα του Δημήτρη Μελισσανίδη πριν την έναρξη του ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης όπως στα περισσότερα παιχνίδια της ΑΕΚ βρίσκεται στο γήπεδο που δημιούργησε για το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League.

Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» έναν ξεχωριστό καλεσμένο στη σουίτα του «Τίγρη» πριν τη σέντρα του αγώνα. Ο λόγος για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς.

Οι δυο άνδρες έχουν άριστες σχέσεις και γνωρίζονται εδώ και πολλά χρόνια, καθώς έχουν συνεργαστεί και στις δυο φορές που έχει αναλάβει ο Δημήτρης Μελισσανίδης τα διοικητικά ηνία της Ένωσης.

Στην πρώτη θητεία του «Τίγρη» ο Ντούσκο ήταν προπονητής της ΑΕΚ και τη δεύτερη εκτελεστικός διευθυντής της ΠΑΕ, θέση την οποία κατείχε έως το 2018, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.