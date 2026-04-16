ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Σημαίες και πανό του Ηρακλή στην εξέδρα των Ισπανών
Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν στήσει σημαίες και πανό του Ηρακλή στην εξέδρα τους στο γήπεδο της ΑΕΚ.
Περίπου 1.500 φίλους της Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην εξέδρα τους στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει «παρουσία» του... Ηρακλή!
Οι οπαδοί των δυο ομάδων εδώ και χρόνια έχουν άριστες σχέσεις, στο πλαίσιο των κοινών πολιτικών απόψεων τους και γι' αυτό οι Μαδριλένοι έχουν στήσει στην κερκίδα τους στην «Allwyn Arena» πανό και σημαίες του Γηραιού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.