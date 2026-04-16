Οι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο έχουν στήσει σημαίες και πανό του Ηρακλή στην εξέδρα τους στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Περίπου 1.500 φίλους της Ράγιο Βαγιεκάνο φιλοξενεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην εξέδρα τους στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας υπάρχει «παρουσία» του... Ηρακλή!

Οι οπαδοί των δυο ομάδων εδώ και χρόνια έχουν άριστες σχέσεις, στο πλαίσιο των κοινών πολιτικών απόψεων τους και γι' αυτό οι Μαδριλένοι έχουν στήσει στην κερκίδα τους στην «Allwyn Arena» πανό και σημαίες του Γηραιού.