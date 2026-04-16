ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Οι Ισπανοί οπαδοί τίμησαν τη μνήμη του Γρηγορόπουλου
Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο προχώρησαν σε μία ξεχωριστή κίνηση πριν το ματς με την ΑΕΚ.
Στα social media αναρτήθηκε φωτογραφία από την επίσκεψη των οργανωμένων οπαδών, των Bukaneros, στο μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικό σε ηλικία 15 ετών στα Εξάρχεια.
Άφησαν, μάλιστα κι ένα πανό στο οποίο αναφερόταν: «Δικαιοσύνη για τον Αλέξη».
Rayo Vallecano supporter group Bukaneros, who went to Greece for the AEK Athens match, visited the memorial of Alexis Grigoropoulos, who was killed by police at the age of 15. pic.twitter.com/PvIAWbccN4— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) April 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.