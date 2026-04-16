ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Οι Ισπανοί οπαδοί τίμησαν τη μνήμη του Γρηγορόπουλου

Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο πριν το ματς με την ΑΕΚ βρέθηκαν στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια.

Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο προχώρησαν σε μία ξεχωριστή κίνηση πριν το ματς με την ΑΕΚ.

Στα social media αναρτήθηκε φωτογραφία από την επίσκεψη των οργανωμένων οπαδών, των Bukaneros, στο μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε από αστυνομικό σε ηλικία 15 ετών στα Εξάρχεια.

Άφησαν, μάλιστα κι ένα πανό στο οποίο αναφερόταν: «Δικαιοσύνη για τον Αλέξη».

@Photo credits: INTIME, Δημοσθένης Καμσής
     

