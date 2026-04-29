Ο Ουνάι Έμερι θυμήθηκε τον αποκλεισμό της Άστον Βίλα από τον Ολυμπιακό το 2024.

Η Άστον Βίλα φάνταζε ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League το 2024, ωστόσο δεν είχε καταφέρει να βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος είχε στείλει τον Ολυμπιακό στον τελικό, όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν κατακτήσει τον τίτλο.

Τον αποκλεισμό εκείνο θυμήθηκε ο Ουνάι Έμερι, που μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για τον πρώτο αγώνα ενάντια στη Νότιγχαμ Φόρεστ στα ημιτελικά του Europa League, θυμήθηκε όσα έγιναν πριν από δύο χρόνια, τονίζοντας τη σημασία του ότι η ομάδα του προσπαθούσε παράλληλα να μπει στην τετράδα της Premier League και να εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Διαφορετικές διοργανώσεις, διαφορετικές συνθήκες. Τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό ήταν δύο χρόνια πριν, χάσαμε αλλά την ίδια ώρα παλεύαμε να μπούμε στην τετράδα της Premier League. Ολοκληρώσαμε τη σεζόν λίγο κουρασμένοι ή με τραυματίες, σημαντικούς τραυματίες, και χάσαμε. Το αποδεχτήκαμε και φυσικά ήταν μία διαδικασία εκείνη τη στιγμή.

Πέρυσι παίξαμε στον ημιτελικό του FA Cup και πήγαμε στο Γουέμπλεϊ, ήταν η πρώτη μου εμπειρία και χάσανε, δεν αξίζαμε κάτι παραπάνω ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας. Ήταν μία ακόμη εμπειρία και φυσικά ήταν δύο διαφορετικές εμπειρίες γιατί με τον Ολυμπιακό ήταν διπλά μας, με την Πάλας ήταν 90 λεπτά στο Λονδίνο. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εμπειρία για να τα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά αλλά φυσικά ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να νικήσεις σε έναν ημιτελικό».