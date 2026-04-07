Η ΑΕΚ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» για Ισπανία για το ματς με τη Ράγιο στο πλαίσιο των «8» του Conference League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Και τώρα ξανά Ευρώπη για την ΑΕΚ στη μεγαλύτερη φετινή της πρόκληση μέχρι την επόμενη. Η Ένωση αναχώρησε για την Ισπανία για το ματς της Μ. Πέμπτης (9/4, 19:45) με τη Ράγιο Βαγεκάνο, στο πρώτο παιχνίδι για τους «8» του Conference League.

Η ΑΕΚ προπονήθηκε το μεσημέρι της Μ. Τρίτης στα Σπάτα και το απόγευμα η αποστολή έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» στις 18:00 με πτήση τσάρτερ για τη Μαδρίτη.

Από τη στιγμή που το ταξίδι είναι λίγο κάτω από τέσσερις ώρες, στην ΑΕΚ αποφασίστηκε η ομάδα να ταξιδέψει για την ισπανική πρωτεύουσα μια μέρα πριν, ώστε να καταλύσει το βράδυ της Μ. Τρίτης στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει και την Μ. Τετάρτη ξεκούραστη να ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Βαγέκας.

Στην ΑΕΚ υπάρχει μεγάλη προσμονή για το νέο μεγάλο challenge που υπάρχει μπροστά και πολλή πίστη για ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την αναχώρηση της ΑΕΚ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη Μαδρίτη: