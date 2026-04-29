Την Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μετά την απώλεια του Κυπέλλου, πάντως, υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο και η προσέλευση δεν αναμένεται να είναι μεγάλη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (30.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (03.05) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό

1 €40 €5

2, 3 €30 €5

5, 6 €20 €5

4, 4Α €15 –

7, 7Α, 8 €15 €5

VIP, VIPA €150



Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 03/05/2026 18:30».