ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια με Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι αύριο Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μετά την απώλεια του Κυπέλλου, πάντως, υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο και η προσέλευση δεν αναμένεται να είναι μεγάλη.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη (30.04) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, για την 3η αγωνιστική των Playoffs του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (03.05) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων
Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €40 €5
2, 3 €30 €5
5, 6 €20 €5
4, 4Α €15 –
7, 7Α, 8 €15 €5
VIP, VIPA €150
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 03/05/2026 18:30».
