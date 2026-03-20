Ο προπονητής της αντιπάλου της ΑΕΚ, Ράγιο Βαγιεκάνο, ανέφερε πως η ομάδα του ανυπομονεί για τα ματς και θέλει να πανηγυρίσει μια ακόμη πρόκριση.

Τη Ράγιο Βαγιεκάνο θα βρει μπροστά της στην προημιτελική φάση του Conference League η ΑΕΚ, μετά την πρόκριση επί της Τσέλιε, παρά την ήττα με 0-2 στην Allwyn Arena το βράδυ της Πέμπτης (19/3).

Η Ένωση θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη για το πρώτο παιχνίδι τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) και θα υποδεχθεί τους Ισπανούς μια εβδομάδα μετά (16/4), με φόντο τα ημιτελικά στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς αν και οριακό αουτσάιντερ απέναντι στη Ράγιο, θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι προς τον τελικό της 27ης Μαϊου στην Λειψία. Φυσικά, το ίδιο θέλει για την ομάδα του και ο Ινίγκο Πέρεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να κάνει τις πρώτες δηλώσεις για τη συνάντηση με την Ένωση.

Ο 38χρονος τόνισε πως οι παίκτες του είναι συγκεντρωμένοι στον αγώνα της Κυριακής (22/3) με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga, ωστόσο υπάρχει ανυπομονησία για το ταξίδι στην Αθήνα, όπου θέλει να πανηγυρίσει ακόμα μια πρόκριση.

«Χωρίς να θέλω να χαλάσω το όμορφο κλίμα, είμαστε συγκεντρωμένοι στην Μπαρτσελόνα. Πρέπει τώρα να αφήσουμε στην άκρη το Conference, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για τη στάση της ομάδας. Μου αρέσει να βλέπω τους οπαδούς να ταξιδεύουν. Ελπίζω να μπορέσουμε να γιορτάσουμε άλλη μια πρόκριση στην Αθήνα».