Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έδωσε τις πιθανότητες κατάκτησης του Conference League, μετά την πρόκριση στην οκτάδα του θεσμού.

Μπορεί να... αγχώθηκε και να υπέστη ήττα με 0-2, ωστόσο η ΑΕΚ προκρίθηκε εις βάρος της Τσέλιε με συνολικό σκορ 4-2, χάρη στο εντυπωσιακό 0-4 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία.

Η Ένωση βρίσκεται πλέον στην προημιτελική φάση του Conference League, εκεί όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με έπαθλο φυσικά το εισιτήριο της τετράδας, με το όνειρο για ευρωπαϊκή διάκριση να παραμένει ζωντανό.

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Ισπανία, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (16/4), στην Allwyn Arena, με τον νικητή του ζευγαριού να βρίσκει μπροστά του μια εκ των Μάιντς ή Στρασβούργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έδωσε και πάλι τις πιθανότητες πρόκρισης, αλλά και κατάκτησης του τροπαίου για την τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Όσον αφορά το αντάμωμα με τους Μαδριλένους, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δίνεται ως οριακό αουτσάιντερ, έχοντας 46.3% πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά, ενώ η πρόκριση στον τελικό έχει 16.8% των πιθανοτήτων. Τέλος, το να φτάσει η ΑΕΚ στην κορυφή του Conference και να σηκώσει την κούπα στον τελικό της Λειψίας (27/5), αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει 7.1%.

Οι πιθανότητες της ΑΕΚ στο Conference

Πρόκριση στα ημιτελικά: 46.3%

Πρόκριση στον τελικό: 16.8%

Κατάκτηση: 7.1%

Οι πιθανότητες κατάκτησης του Conference