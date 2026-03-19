Παρά την ήττα με 1-0 από τη Σάμσουνσπορ, η Βαγιεκάνο προκρίθηκε με «κληρονομιά» το 3-1 στην Τουρκία και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στους «8» του Conference League.

Τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Conference League έμαθε η ΑΕΚ! Η Ράγιο Βαγιεκάνο άλλωστε μπορεί να έχασε με 1-0 από τη Σάμσουνσπορ και να αγχώθηκε στη ρεβάνς της Μαδρίτης, όμως χάρη στη νίκη με 3-1 στην Τουρκία προκρίθηκε στους «8» κι έκλεισε ραντεβού με την Ένωση. Ενώ έδειχναν να ελέγχουν το ματς σε ένα άσφαιρο πρώτο μέρος χωρίς συγκινήσεις, οι Μαδριλένοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 65΄από γκολ του Εντιαγέ.

Οι Τούρκοι προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο λεπτό να βρουν το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, όμως το 0-1 έμεινε μέχρι τέλους και εξελίχθηκε σε μια ανώδυνη ήττα για τους Ισπανούς που πέρασαν στον επόμενο γύρο.

Σπάρτα Πράγας-Άλκμααρ 0-4

Σαρωτική στην Πράγα η Άλκμααρ, διέλυσε με 4-0 τη Σπάρτα και με συνολικό σκορ 6-1, πέρασε στα προημιτελικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν στο όγδοο μόλις λεπτό με τον Γένσεν, με τον Πάροτ να καθαρίζει το ματς στο 58'. Τα πάντα πλέον είχαν κριθεί ουσιαστικά, με τον Μάινανς να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 τέσσερα λεπτά αργότερα και τον Ντάαλ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 73'.

Στρασβούργο - Ριέκα 1-1

Την πρόκριση στα προημιτελικά πανηγύρισε και το Στρασβούργο μετά το τελικό 1-1 στη Γαλλία απέναντι στη Ριέκα. Οι Κροάτες προηγήθηκαν και ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα που θα έστελνε το ματς στην παράταση, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν την απάντηση στο 1-1 με τον Μπαρκό και με το τελικό 1-1 επικύρωσαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μάιντζ.

