Μόνο η ανακοίνωση απομένει για Ολεξάντρ Ζουμπκόφ και ΑΕΚ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει και με τις ιατρικές εξετάσεις.

Από το πρωί της Τρίτης ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ που έφτασε στην Αθήνα περνούσε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της ΑΕΚ μετά τη συμφωνία στην οποία έφτασε η Ένωση με την Τράμπζονσπορ για τη μεταγραφή του 29χρονου Ουκρανού μεσοεπιθετικού.

Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος είχε δώσει τα χέρια με την ΑΕΚ σε τετραετές συμβόλαιο, όπως είχατε διαβάσει χθες, ολοκλήρωσε την Τρίτη τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, ενώ παράλληλα διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που απέμεναν.

Πλέον το μόνο που έχει μείνει είναι η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται πλέον κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική προσθήκη για το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας τον Ζουμπκόφ έναντι 5 εκατ. ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Με την προσθήκη του Ζουμπκόφ, η Ένωση τελειώνει νωρίς τη μία από τις 3+1 θέσεις στις οποίες αναζητάει ενίσχυση στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Το who is who του Ζουμπκόφ

Ο Ζουμπκόφ ανήκε στην Τράμπζονσπορ από τον Φεβρουάριο του 2025 όταν και είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του είχε ισχύ στην τουρκική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Ουκρανός εξτρέμ με αριστερό πόδι που παίζει κυρίως στη δεξιά πλευρά, προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και 12 ασίστ.

Ο Ζουμπκόφ ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Σαχτάρ, φτάνοντας ως την πρώτη ομάδα. Το 2018 δόθηκε δανεικός στη Μαριουπόλ και την επόμενη χρονιά στη Φερεντσβάρος, η οποία τον αγόρασε το 2020 έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ την αμέσως επόμενη χρονιά το 2022 τον αγόρασε πίσω αντί 2 εκατ. ευρώ και δυόμιση χρόνια αργότερα τον πούλησε στην Τράμπζονσπορ όπως προαναφέραμε αντί 6 εκατ. ευρώ. Ο Ζουμπκόφ είναι φυσικά διεθνής με την Ουκρανία μετρώντας 45 συμμετοχές και τρία γκολ.

Τα στατιστικά του Ζουμπκόφ