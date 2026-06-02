Πινέδα: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να αλλάξω ομάδα και να πάω στη δική τους»

Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε στο ντοκιμαντέρ μεξικανικού καναλιού για τη ζωή του και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στη ζωή του στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι, στον Αλμέιδα αλλά και στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Το μεξικανικό Claro Sports ταξίδεψε το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα για να συναντήσει τον Ορμπελίν Πινέδα και να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μέσου της ΑΕΚ. Σε αυτό μιλάνε αρκετοί πρώην προπονητές του στις ομάδες που αγωνίστηκε, άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά, αλλά και ο πατέρας του για την πορεία του από το ξεκίνημα μέχρι τώρα τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο ντοκιμαντέρ μιλάει και ο ίδιος ο Πινέδα για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά τη δύσκολη περίοδο που αντιμετώπισε στη Θέλτα όπου δεν αγωνιζόταν, βρίσκοντας στην Ελλάδα αυτό που έψαχνε όταν έπαιρνε την απόφαση να φύγει από το Μεξικό και να δοκιμάσει την τύχη του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Παράλληλα ο 30χρονος Μεξικανός μέσος της ΑΕΚ μίλησε για τη ζωή στην Αθήνα και πόσο όμορφα περνάει εδώ μαζί με την οικογένειά του στη Γλυφάδα, αλλά και για το πως τον αντιμετωπίζουν οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι άσχημα φυσικά, αλλά με αποθέωση, λέγοντας του μεταξύ σοβαρού και αστείου να αφήσει την ΑΕΚ για εκείνους.

Ο Πινέδα κλήθηκε να απαντήσει και για το ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι στο πρόσφατο παρελθόν, υπογραμμίζοντας μόνο ότι τον κάνει να νιώθει περηφάνια, αναφέρθηκε με τρομερά λόγια για τον Ματίας Αλμέιδα χαρακτηρίζοντας τον «δεύτερο πατέρα του» στο ποδόσφαιρο, ενώ έκανε λόγο και για την πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ με το Μεξικό το 2022, αλλά και στη δεύτερη που ακολουθεί αυτό το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πινέδα στο ντοκιμαντέρ του Claro Sports

Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: «Η στιγμή που ήρθα εδώ, στην Ελλάδα, ήταν σαν... σφαίρα. Η διαφορά φάνηκε όταν σταμάτησα να μένω στον πάγκο και να δουλεύω κάθε μέρα για να φτάσω να παίζω. Και είπα: “Όχι, για να μου πάρεις τη θέση, θα πρέπει να το παλέψεις πολύ”. Ήρθαμε (σ.σ. στην Ευρώπη) για να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε οι επόμενοι Μεξικανοί να μπορέσουν να έχουν κάποια ευκαιρία και να μάθουν όλοι ότι οι Μεξικανοί έχουν ποιότητα και αφοσίωση.

Για τη ζωή στην Αθήνα: «Θέλαμε κάτι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στην αυλή. Οπότε μόνο αυτές οι περιοχές έχουν σπίτια με χώρο. Και γι’ αυτό ήρθαμε προς αυτή την πλευρά. Ήταν καλύτερα. Εδώ είναι πιο ήσυχα. Πραγματικά δεν ακούς τόσο πολύ κόσμο γύρω σου. Και στη Γλυφάδα όλα είναι πολύ κοντά. Είναι όλα πολύ όμορφα».

Για τους οπαδούς των άλλων ομάδων στην Ελλάδα: «Ναι, ναι, είναι πολύ φανατικοί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μου λένε να αλλάξω ομάδα, να πάω στη δική τους ομάδα».

Για το ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι το καλοκαίρι του 2024: «Νιώθω περήφανος, γιατί πραγματικά καλές ομάδες της μεξικανικής λίγκας από τη χώρα μας δείχνουν ενδιαφέρον. Επίσης ξέρω ότι κάνω τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αρέσουν στον κόσμο. Και όταν το κάνω, προσπαθώ να είναι καλό τόσο για τον κόσμο όσο και για μένα».

Για τον Αλμέιδα: «Πάντα το έχω πει δημόσια ότι εκείνος υπήρξε σαν ο δεύτερος πατέρας που έχω στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι υπήρξε το πιο σημαντικό πρόσωπο στην καριέρα μου. Εκείνος μου λέει: “Εσύ με βοήθησες να κατακτήσω τίτλους”. Όχι, εσύ είσαι η βάση της ομάδας και εσύ είσαι αυτός που πραγματικά βάζει όλη τη διάθεση για να χτίσει το γκρουπ, να δημιουργήσει ένα ομαδικό πνεύμα. Εσύ είσαι αυτός που σκοτώνεται κάθε μέρα προσπαθώντας να αποφασίσει ποιος παίκτης μπορεί να αγωνιστεί».

Για το όταν ήταν συμπαίκτης με τον Ροναλντίνιο στην Κερέταρο: Ο κόσμος ήταν τρελαμένος, και ακόμα περισσότερο για τον Ροναλντίνιο. Έφτανες στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο. Εμείς κατεβήκαμε από το λεωφορείο και ο κόσμος ούτε που μας έδινε σημασία. Περίμεναν τον Ροναλντίνιο».

Για το πρώτο του Μουντιάλ το 2022 και για την αποτυχία του Μεξικού στη διοργάνωση: «Στο πρώτο μου Μουντιάλ πήγα με ενθουσιασμό στα ύψη. Από τη στιγμή που βρέθηκα απλώς στη λίστα, ήξερα ότι είχα μια υποχρέωση: Αν μου δοθεί η ευκαιρία, πρέπει να δείξω τον καλύτερό μου εαυτό, σωστά; Πρέπει να βοηθήσω τη χώρα μου, πρέπει να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Υπήρχαν αλλαγές και στο τέλος της ημέρας, εμείς δεν δίναμε τα αποτελέσματα που περίμενε ο κόσμος. Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και στο περιβάλλον της Εθνικής ομάδας. Γίνονταν αλλαγές και δεν ξέραμε ποιος ήταν εδώ, ποιος ήταν εκεί. Ένιωθα ότι δεν είχαμε τη στήριξη κάποιου σταθερού προσώπου, κάποιου που να βρίσκεται πραγματικά μέσα στο περιβάλλον της ομάδας».

Για το Μουντιάλ του 2026 και τη συμμετοχή του ξανά με το Μεξικό: «Έχουμε ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα. Ότι το Μουντιάλ θα γίνει στο σπίτι μας, μπροστά στον κόσμο μας, και αυτό πρέπει να είναι ένα επιπλέον κίνητρο για όλους τους Μεξικανούς. Ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο μας ότι το Μεξικό έχει θέληση και ότι το Μεξικό θέλει να νικήσει. Το Μεξικό θέλει να πάει πιο πέρα από εκείνο το περιβόητο πέμπτο παιχνίδι που πάντα του ξεφεύγει. Αυτό θα είναι το δεύτερο Μουντιάλ μου και πιστεύω ότι, προσωπικά, θα το αντιμετωπίσω με περισσότερη εμπειρία, γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να δώσεις ούτε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου σε κανέναν αντίπαλο παίκτη».