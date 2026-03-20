Ράγιο: Χωρίς… ζεστό νερό μπορεί!

Η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της τη Ράγιο μια ομάδα γειτονιάς, που όμως ξέρει να εκτοξεύει το πάθος των οπαδών της. Δύσκολη αντίπαλος, αλλά χωρίς να φοβίζει.

Και τώρα Ράγιο για την ΑΕΚ! Εμπόδιο δύσκολο, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που θα κόψει τα φτερά των «Κιτρινόμαυρων». Ποια είναι η αντίπαλος της Ένωσης; Είναι σε καλό μομέντουμ; Το σίγουρο είναι πως οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα ταξιδέψουν στη Μαδρίτη δεν θα βρεθούν σε γήπεδο... στολίδι. Πάμε από την αρχή. Παρά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League δεν είναι η καλύτερη περίοδος για τη Βαγιεκάνο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δημοσίευσαν πρόσφατα ανακοίνωση διαμαρτυρόμενοι για τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος όπως τονίζουν «δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας», αλλά και για τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις, όπου ορισμένες ημέρες, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει καν ζεστό νερό στα ντους. Οι φίλαθλοι αποδοκιμάζουν με εκκωφαντικά σφυρίγματα τον πρόεδρο, Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, στο 13ο λεπτό κάθε αγώνα, ζητώντας από τον επιχειρηματία που αγόρασε τον σύλλογο το 2011 - για λιγότερα χρήματα απ’ όσα κοστίζει το μηνιαίο ενοίκιο ενός διαμερίσματος στη Μαδρίτη (961 ευρώ για το 98,6% των μετοχών, αναλαμβάνοντας και τα χρέη)- να αποχωρήσει.

Κι όμως, υπάρχει κάτι όμορφο γύρω από εκείνο το ταλαιπωρημένο γήπεδο. Είναι οι φίλοι κάθε ηλικίας που τραγουδούν με όλη τους τη δύναμη τα συνθήματα της Ράγιο στις κερκίδες του Βαγιέκας. Την ώρα που το «Μπερναμπέου» γεμίζει τουρίστες που το πρωί επισκέφθηκαν το Μουσείο Πράδο και το απόγευμα θέλουν να δουν από κοντά τη «ναυαρχίδα» των γκαλάκτικος, εκατοντάδες οικογένειες περνούν τον δρόμο κάθε δύο εβδομάδες για να βρεθούν με τους γείτονές τους μετά τη δουλειά στη γειτονιά του Βαγιέκας.

Φέτος πρόκειται μόλις για τη δεύτερη συμμετοχή των Μαδριλένων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παράλληλα, η ομάδα στοχεύει να ξεπεράσει την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία της ιστορίας της, εκείνη της σεζόν 2000-01, όταν είχε φτάσει έως τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από την Αλαβές, που στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Εντός συνόρων η πορεία της Ράγιο μοιάζει με μια ιστορία επιμονής μέσα σε ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων όπως η La Liga. Ο σύλλογος της Μαδρίτης, πορεύεται με ρεαλισμό και το βλέμμα περισσότερο στραμμένο στην Ευρώπη. Γνωρίζει καλά πως με τόσα διοικητικά προβλήματα και τέτοια γκρίνια, δεν μπορεί να κρατά δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη.

Μετά από 28 αγωνιστικές βρίσκεται στη 13η θέση, κρατώντας μια απόσταση ασφαλείας έξι βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ωστόσο, η πραγματική σπίθα της σεζόν έχει μπει στην ευρωπαϊκή της διαδρομή, στο Conference League, όπου η ομάδα έδειξε χαρακτήρα και πίστη στις δυνατότητές της.

Στη League Phase, η Ράγιο έγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία: τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα χωρίς πάντως να βρει μπροστά της ανταγωνιστικό αντίπαλο. Αυτά τα αποτελέσματα την έφεραν στην 5η θέση της κατάταξης πίσω από την ΑΕΚ.

Στον πάγκο, ο Ινιγκο Πέρεθ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να καθοδηγεί μια ομάδα που ισορροπεί ανάμεσα στην εμπειρία και τη μαχητικότητα. Ο εξαιρετικός γκολκίπερ, Μπατάγια, ο δυναμικός στόπερ, Ράτιου, οι καλοί μέσοι Τρέχο, Παλαθόν, Γκαρθία, αλλά και ο εξαιρετικός φορ, Ντε Φρούτος πρέπει να βρίσκονται ήδη στο μπλοκάκι του Νίκολιτς. Ο τελευταίος έχει 12 γκολ και 4 ασίστ φέτος, αριθμοί που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην άμυνα της Ένωσης.

Η Ράγιο συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία, με πάθος, ταυτότητα και μια αίσθηση ότι κάθε της βήμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, ο κόσμος της είναι το μεγάλο στήριγμα!