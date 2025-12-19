Η ΑΕΚ τερμάτισε τρίτη στο Conference League και στους «16» αντιμετωπίσει μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 98' και νίκησε στο 105' στην OPAP Arena την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα με 3-2! Έτσι, τερμάτισε στην πρώτη 8άδα και είναι στους «16» της διοργάνωσης!

Οπότε, δεν θα φορτωθεί δύο ακόμα ματς και θα παίξει ξανά στην Ευρώπη τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να μην γίνει πιο βαρύ το πρόγραμμα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ θα προκύψει έπειτα από κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου 2026 και θα είναι μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε!

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026.

Η Νόα από την Αρμενία να θυμίσουμε ότι πίκρανε την Ένωση το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Ντρίτα είναι από το Κόσοβο. Η ολλανδική Άλκμααρ ασφαλώς καλό θα είναι να την αποφύγει η ΑΕΚ, ενώ με την σλοβενική Τσέλιε συναντήθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης φέτος.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πέμπτη σεζόν της νεότερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ανδρών.

Η πέμπτη έκδοση του UEFA Conference League βρίσκεται σε εξέλιξη για τη σεζόν 2025-26.

Πότε διεξάγονται οι νοκ άουτ αγώνες

Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία, Γερμανία)

Πότε πραγματοποιούνται οι κληρώσεις του Conference League 2025-26

Playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πότε και πού διεξάγεται ο τελικός του Conference League 2026

Στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League στις 27 Μαΐου 2026. Το στάδιο χωρητικότητας 47.000 θεατών φιλοξένησε πέντε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και τέσσερις στο EURO 2024, μεταξύ των οποίων και την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Κροατία και την Ιταλία για τον 2ο όμιλο.

Το τρόπαιο του Conference League έχει ύψος 57,5 εκατοστά και βάρος 11 κιλά.

Ο νικητής της σεζόν 2025-26 εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Europa League 2026-27, εφόσον δεν έχει ήδη προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.

