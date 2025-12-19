H AEK ήταν εκτός οκτάδας μέχρι το 90'+8', αλλά η κεφαλιά του Κουτέσα και το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90' +15' χάρισαν στην Ενωση την απίστευτη ανατροπή με 3-2 και την απευθείας πρόκρισή της ως τρίτη στους «16» του Conference League.

Ο... Χάρι Πότερ Κουτέσα με κεφαλιά στο 98' λύτρωσε την ΑΕΚ ισοφαρίζοντας σε 2-2 την Κραϊόβα και ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 105' έκανε τη μυθική ανατροπή (3-2) και οι δυο τους έστειλαν με συγκλονιστικό τρόπο την Ένωση απευθείας στους 16 του Conference League! Η ΑΕΚ είδε το ματς με την Κραιόβα να στραβώνει καθώς βρέθηκε με δύο γκολ πίσω στο σκορ λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας στο παιχνίδι. Ο Βίντα όμως στο 65' με κεφαλιά έβαλε τους κιτρινόμαυρους ξανά μέσα στο ματς, με τον Κουτέσα να έρχεται στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων και να σκοράρει το χρυσό γκολ και τον Γιόβιτς να ολοκληρώνει την ονειρική ανατροπή... σπάζοντας καρδιές στη Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν σε έκσταση!

ΑΕΚ – Κραϊόβα: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιφύλασσε καμία απολύτως έκπληξη στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, επιλέγοντας, όπως αναμενόταν, ένα σχηματισμό με βάση την ομάδα που είχε παρατάξει απέναντι στη Σάμσουνσπορ. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα συνέθεταν την αμυντική τετράδα, με τους Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα και Μάνταλο στον άξονα και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης, με τον Μουκουντί να μένει τελικά εκτός αποστολής. Για την Κραϊόβα ο Φιλίπε Κοέλιο επέλεξε τον κλασικό του σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα. Ο Ισένκο ήταν στην εστία, οι Μπαντέλι, Σκρέτσιου και Ρόμαντσουκ στην άμυνα, οι Μπάνκου και Τέλες στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα, οι Τσικαλντάου και Μεκβαμπισβίλι δίδυμο στον άξονα, οι Μπαϊαράμ και Ετίμ στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Αλ Χαμλαουί στην κορυφή.

Η ΑΕΚ μπήκε με φόρα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και το πλήρωσε

Όπως αναμενόταν η ΑΕΚ πάτησε... γκάζι από το ξεκίνημα και μέχρι το πρώτο εικοσάλεπτο κυκλοφορούσε την μπάλα με υπομονή, έχοντας ορθολογική ανάπτυξη και πιέζοντας την άμυνα της Κραϊόβα σε ένα διάστημα που θα μπορούσε να είχε πάρει κεφάλι στο σκορ. Μόλις στο 3' ο Ισένκο απέκρουσε το γύρισμα του Πινέδα και στην επαναφορά ο Κοϊτά με σουτ σημάδεψε το κάθετο δοκάρι. Η Ένωση είχε ακόμα μια καλή στιγμή στο 10' από στατική μπάλα και κεφαλιά του Βίντα που δεν βρήκε στόχο, ενώ στο 19' μετά από πρέσινγκ του Κοϊτά, η μπάλα έφτασε στον Πινέδα το σουτ του οποίου κόντραρε σε απλωμένο πόδι αμυνόμενου των φιλοξενούμενων και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Όμως από το 20' και μετά το σκηνικό άλλαξε. Η Κραϊόβα έβαλε την μπάλα κάτω, κοντρόλαρε τον ρυθμό και έκρουσε το προειδοποιητικό καμπανάκι στο 26' όταν ο Στρακόσα είπε «όχι» στο σουτ του Ετίμ και στη συνέχεια ο Ρέλβας έβαλε καταλυτικά την προβολή στην προσπάθεια του Μπαϊαράμ να μπει στη φάση. Η ρουμανική ομάδα είχε πάρει τον έλεγχο και στη δεύτερη απειλητική της επίσκεψη στα καρέ της ΑΕΚ την τιμώρησε. Στο 30' ο Πινέδα έχασε το κοντρόλ, ο Ετίμ σούταρε, ο Στρακόσα ήταν ξανά σε ετοιμότητα, αλλά στο ριμπάουντ ο Μπαϊαράμ με πλασέ βρήκε δίχτυα κάνοντας το 0-1 και... πάγωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ έδειχνε να είχε χάσει το μυαλό της, αλλά πέντε λεπτά αργότερα παρότι δεν ήλεγχε το ματς θα μπορούσε να ισοφαρίσει όταν ο Περέιρα έστρωσε στον Γιόβιτς, αλλά το σουτ του τελευταίου από πλεονεκτική θέση κόντραρε στα σώματα. Η Κραϊόβα συνέχιζε να έχει το πάνω χέρι με την ΑΕΚ να αδυνατεί να ξαναβρεί τον ρυθμό της και τους Ρουμάνους να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 38' για δεύτερο γκολ, αλλά η κεφαλιά του Αλ Χαμλαουί μετά από κόρνερ πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Η Ένωση απάντησε από στατική φάση ακριβώς με τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, με τον Γιόβιτς να σηκώνεται στην περιοχή μετά το κόρνερ του Μάνταλου, όμως ο Ισένκο εντυπωσιακά απέκρουσε πάνω στη γραμμή, με την Ένωση να στέκεται τυχερή στις καθυστερήσεις όταν έπειτα από διώξιμο του Πήλιου, το σουτ του Τέλες στην κίνηση πέρασε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο.

H ΑΕΚ με Κουτέσα και Γιόβιτς στο φινάλε των καθυστερήσεων έκανε μυθική ανατροπή και πέρασε στους 16!

Η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει ξανά το πάνω χέρι στο ματς και να βρει σωστό τρόπο ανάπτυξης παίζοντας και από τα πλάγια, κάτι που της έλειψε στο πρώτο μέρος. Στο 47' μάλιστα ο Πήλιος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, αλλά ο Γιόβιτς δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα μετά από γέμισμα του Μαρίν σε εκτέλεση φάουλ, ο Γιόβιτς από κοντά με κεφαλιά ψαράκι είδε την μπάλα να περνάει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο, με την Ένωση να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο μέρος χάνοντας τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση.

Κόντρα στη ροή του πρώτου τετάρτου στο δεύτερο μέρος όμως η Κραϊόβα χτύπησε για δεύτερη φορά. Η ρουμανική ομάδα βγήκε μπροστά στο τρανζίσιον, ο Τσικαλντάου πήρε την κόντρα από τον Ρέλβας και με ένα καλοζυγισμένο σουτ σημάδεψε τη γωνία του Στρακόσα για το 0-2 στο 59'. το ματς είχε στραβώσει. Η ΑΕΚ «φώναζε» πως ήθελε να πάρει πλάτος στο γήπεδο, με τον Νίκολιτς να ρίχνει στο ματς Ελίασον και Κουτέσα, αντί Μάνταλου και Περέιρα αλλάζοντας τον σχηματισμό και παίζοντας πλέον με ακραίους. Και ένα λεπτό μετά τις αλλαγές η ΑΕΚ ξαναμπήκε στο ματς εκμεταλλευόμενη το δυνατό της όπλο, τις στατικές φάσεις. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βίντα με κεφαλιά έγραψε το 1-2 στο 65'.

Με τη μείωση του σκορ η Κραϊόβα κάθισε πίσω για να διαφυλάξει το προβάδισμα, με την ΑΕΚ να πιέζει όλο και περισσότερο, αλλά να μην το κάνει ορθολογικά. Κάτι που είχε ως συνέπεια να μην βρίσκει ευκαιρίες καθώς έλειπε το καθαρό μυαλό στην επίθεση. Έπρεπε να φτάσουμε στο 85' για να φτάσει η ΑΕΚ κοντά στην ισοφάριση όταν από σέντρα του Πένραϊς, ο Βίντα με κεφαλιά βρήκε τον Ισένκο σε ετοιμότητα. Στα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων η ΑΕΚ έψαξε απεγνωσμένα την ισοφάριση που θα την έστελνε στο top 8 και στο 98' ήρθε η λύτρωση. Ο Ελίασον γέμισε με σέντρα στο πίσω δοκάρι και ο Κουτέσα με κεφαλιά έγραψε το 2-2 στο φινάλε για την είσοδο της ΑΕΚ απευθείας στους 16 της διοργάνωσης πανηγυρίζοντας με το μαγικό ραβδί του Χάρι Πότερ!

Είχε όμως και... γλυκό. Λίγα λεπτά αργότερα ο Βίντα ανατράπηκε στην περιοχή της Κραϊόβα, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι μέσω VAR και στο 105' ο Γιόβιτς με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε την ανατροπή για το τελικό 3-2 μέσα σε μια Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν σε έκσταση για την πρόκριση της ΑΕΚ στους 16 του Conference League!

MVP: Ο Βίντα. Έβαλε την ΑΕΚ ξανά στο ματς με τη μείωση του σκορ και στο τέλος πήρε και το πέναλτι για την ανεπανάληπτη ανατροπή της Ένωσης και την πρόκριση στους 16.

Στο ύψος τους: Ελίασον και Κουτέσα ήρθαν από τον πάγκο και συνδυάστηκαν στο χρυσό γκολ της ισοφάρισης της ΑΕΚ στο 98'.

Αδύναμος κρίκος: Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της η αμυντική γραμμή της Κραϊόβα στις καθυστερήσεις.

Η γκάφα: Την έκανε ο Πινέδα χάνοντας το κοντρόλ στη φάση στην οποία ξεκίνησε το 0-1 της Κραϊόβα.

Το στραγάλι: Ο Γεωργιανός ρέφερι Γκιόργκι Κρουασβίλι δεν είχε τη δύσκολη φάση μέσα στο ματς, ωστόσο από κάποιο σημείο και μετά έχασε λίγο την κατάσταση, ενώ άργησε να βγάλει κάρτες στην Κραιόβα.

Το ταμείο του Gazzetta: Ανεπανάληπτη ανατροπή από την ΑΕΚ και απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Η Ένωση είδε το ματς να στραβώνει άσχημα μένοντας πίσω στο σκορ με 0-2, αλλά οι σωστές αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος σε συνδυασμό με το πνεύμα του νικητή που έχουν οι κιτρινόμαυροι, οδήγησαν την ΑΕΚ σε μια φοβερή ανατροπή στις καθυστερήσεις!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (77' Πένραϊς), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν (91' Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα (64' Κουτέσα), Μάνταλος (64' Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς

Κραϊόβα (Φιλίπε Κοέλιο): Ισένκο, Μπαντέλι, Σκρέτσιου, Ρόμαντσουκ, Μπάνκου, Τέλες (96' Στεβάνοβιτς), Τσικαλντάου (81' Χούρι), Μεκβαμπισβίλι (96' Μόγκος), Μπαϊάραμ (81' Κρέτσιου), Ετίμ (67' Μόρα), Αλ Χαμλαουί