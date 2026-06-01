Τεράστια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 33 ετών από τη ζωή τη Δευτέρα (1/6) μετά τη μεγάλη μάχη που έδινε στην εντατική έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που υπέστη.

Για τον θάνατο του πρώην διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού δόθηκε εντολή για νεκροψία - νεκροτομή, ενώ όπως έγινε γνωστή η κηδεία του θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, ενώ εκεί θα γίνει και η ταφή.