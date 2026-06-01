Μάριος Οικονόμου: Την Τρίτη η κηδεία του
Τεράστια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 33 ετών από τη ζωή τη Δευτέρα (1/6) μετά τη μεγάλη μάχη που έδινε στην εντατική έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που υπέστη.
Για τον θάνατο του πρώην διεθνή Έλληνα κεντρικού αμυντικού δόθηκε εντολή για νεκροψία - νεκροτομή, ενώ όπως έγινε γνωστή η κηδεία του θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Ιουλίου.
Συγκεκριμένα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, ενώ εκεί θα γίνει και η ταφή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.